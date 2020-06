El concejal del PP de Ronda que asistió a un fiesta con más de 10 personas pide disculpas

El concejal del PP de Ronda y delegado municipal de Cultura y Educación del Ayuntamiento, Ángel Martínez, pidió este martes disculpas a las personas que se sientan ofendidas por su presencia en una fiesta con amigos que se celebró en una terraza del centro de la ciudad y en la que había más de 10 personas en la madrugada del pasado domingo, junto antes de pasar la ciudad a la fase 2.

Tras ello, el edil insistió en que no se trataba de ninguna fiesta ilegal como se había apuntado en algunas comentarios de redes sociales y medios de comunicación, al tiempo indicó que el número de 10 personas solo se superó en un momento puntual de la misma.

Además, insiste en que la normativa marcada por el Ministerio de Sanidad en el BOE únicamente “recomienda” que estas reuniones de amigos no sean superiores a 10 personas.

“Entiendo esta disposición, al igual que una amplia corriente de juristas, como una recomendación de idoneidad al utilizar el condicional en vez de el imperativo, y al ser a penas un par los que excedían el número de 10, estar en un espacio abierto y a 24 horas de la fase 2 no me ausenté”, indica en un comentario publicado en un perfil de sus redes sociales. Además, lamentó que la oposición, a la que acusa de no colaborar en la crisis, ataque con este asunto al Gobierno local.