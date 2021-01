Una concejala del Ayuntamiento de Málaga sigue la parte final de una comisión mientras estaba conduciendo

Una concejala del Ayuntamiento de Málaga, en concreto la de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia, ha estado conectada y siguiendo la parte final de una comisión municipal mientras conducía. La conducta se ha podido comprobar durante la emisión en directo de la sesión a través del canal del Ayuntamiento en Youtube, en el que se emiten de manera habitual las comisiones. En este caso, debido a las medidas por el Covid, la reunión ha tenido lugar de manera telemática.

La edil ha reconocido que se trata de un acto inadecuado, aunque ha querido precisar que se ha tratado "del último minuto y medio o dos minutos" de la comisión. Asimismo, ha aclarado que en ningún momento ha entrado en contacto con el teléfono móvil, colocado en un dispositivo fijo. "Claro que no es lo más adecuado, el problema es que nos ponemos agendas que luego son difíciles de cumplir", ha expresado a este periódico.

La previsión era que la Comisión de Economía hubiese comenzado a las 09:00, pero no lo ha hecho hasta las 09:30 por problemas técnicos. El retraso ha supuesto un problema para Sarabia, que tenía fijada una reunión en el Ayuntamiento a las 10:45. A sabiendas de que era posible que tuviese que abandonar la sesión antes de que acabase, la edil ha informado de de ello al inicio.

El problema con el que se ha encontrado es que el secretario ha precisado que aunque el voto correspondía al portavoz de cada uno de los grupos, para que fuese válido "tenía que verse que estaba conectada porque si no no podrían validarlo, porque sería como si no hubiese estado presente".

"Cuando he visto que eran las diez y media pasadas y no terminábamos he comentado por escrito que me tenía que marchar pero me han recordado que tenía que seguir conectada; he esperado lo máximo posible, dentro del coche, sin moverme, esperando a que terminase, hasta que he visto que no acababa y tenía a unas personas esperando en el Ayuntamiento", ha insistido.

Y ha añadido: "Realmente han sido los dos últimos minutos los que con el sistema homologado que permite fijar el móvil y el manos libres he podido seguir la comisión pero no he tenido que interactuar con nadie ni cogerlo para nada; así por lo menos era válido el voto".

"Pido disculpas porque lo correcto para participar en una comisión es quedarnos quieto donde estemos, sea en el Ayuntamiento, sea en casa o en el despacho, pero es verdad que en este caso, para cumplir la agenda, he tenido que conectarme los últimos cinco minutos, sentada en el coche, y el último minuto y medio o dos minutos con el móvil en el soporte y yo conduciendo", ha agregado.