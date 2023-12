La construcción estrena calendario en Málaga: se amplia la jornada intensiva para evitar golpes de calor en verano

Tras dos años sin tener calendario de la construcción en la provincia de Málaga, por no llegar a acuerdo las tres partes de la mesa de negociación, (UGT FICA, CC.OO. Hábitat y la ACP, Asociación de Constructores y Promotores), y tras más de dos meses de reuniones para intentar llegar a un entendimiento, este miércoles se ha conseguido firmar un calendario que contempla una reivindicación sindical histórica en la provincia de Málaga: lograr que la jornada continuada de siete horas durante los meses de verano supere los dos meses de julio y agosto. En concreto, se ha ampliado la jornada especial en tres días logrando que la misma se inicie el día desde el 26 de junio y que finalice el 30 de agosto, de tal forma que los trabajadores no volverán a la jornada partida ordinaria hasta el día 2 de septiembre de 2024.

Esta jornada intensiva sumará 44 días laborales ininterrumpidos, conllevando una disminución del riesgo para los trabajadores de sufrir el temido golpe de calor, con menores posibilidades de que ocurra alguna desgracia. También se han logrado 4 días de jornada intensiva: lunes, martes y miércoles santo y el 31 de diciembre; e igualmente, se han conseguido 6 días no laborables para conciliación de la vida familiar y laboral: 5 de enero, 16 y 23 de agosto, 31 de octubre y 23 y 24 de diciembre.

Tanto el secretario General, como el secretario de Acción Sindical de UGT FICA Málaga, David Conde y José Manuel Pallarés, lamentan profundamente que el sindicato CC.OO. no haya firmado tal acuerdo, lo cual implicará que el calendario no pueda ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. La causa del desencuentro ha sido que la mesa de negociación no ha acogido la pretensión inicial de los sindicatos que los días 24 y 25 de junio también fueran de jornada especial continuada de 7 horas. Desde UGT consideran que por dos días - comenzar el lunes 24, en lugar del miércoles 26 de junio - no se puede dejar desamparados a las más de 60.000 personas trabajadoras que ocupa el sector de la construcción en nuestra provincia.

Es un acuerdo en que todas las partes han cedido, ya que el punto de partida eran posicionamientos muy diferenciados, lográndose finalmente que nuestra propuesta fuera aceptada por la patronal como un término medio que aglutinaba los intereses de ambas partes.

La negativa de CC.OO. aboca al sector a su tercer año sin calendario laboral, propiciando que sean las empresas las que negocien su calendario particular antes del 30 de enero, lo que impedirá que la inspección de trabajo pueda actuar en la provincia ante los incumplimientos de jornada continuada, alegando que cada empresa tiene su propio calendario, como ya ha ocurrido en los años 2.022 y 2.023.

Conde y Pallarés, representantes de UGT en la mesa negociadora manifestaron que confían en que la actitud de CC.OO. no conlleve ninguna desenlace negativo para los trabajadores. A su vez los animamos a que se sumen al buen acuerdo alcanzado, para su publicación en el boletín oficial de la provincia de Málaga (BOP Málaga).

UGT realizará una campaña de difusión entre los trabajadores del sector del calendario firmado con la patronal, por entender que se trata de un acuerdo que beneficia y protege al trabajador.