Los hospitales no sólo tienen que atender estos días a los enfermos con coronavirus. El resto de las patologías siguen llegando. Los centros sanitarios han suspendido las intervenciones no urgentes para hacer hueco a los afectados por el Covid 19. Pero hay asistencia que no debe demorarse. Entre ella, la oncológica. Por eso, el Clínico trasladará operaciones de cáncer de mama que se realizan en este hospital al del Guadalhorce a fin de que esas cirugías no se retrasen.

El centro sanitario cartameño tiene cuatro quirófanos que estaban en actividad, pero se han reducido a dos por si fuera necesario tener margen ante casos de coronavirus. De manera excepcional y para que no exista demora alguna en esas instalaciones se van a operar mujeres con cáncer de mama cuyos casos son no demorables.

Habilitan 51 camas de manera provisional y excepcional

Por otra parte, el Clínico continua con el traslado de pacientes al Hospital del Guadalhorce, donde se han habilitado 51 camas de manera provisional y excepcional para descargar al centro de Teatinos. Ya se han derivado allí a una treintena de enfermos, lo que ha permitido ganar camas en el Clínico para hospitalización de personas con Covid.

Según informó el centro sanitario, esta decisión, tomada por parte de la Consejería de Salud y Familias,ha servicio para aumentar la capacidad de ingresos del hospital de Teatinos ante la alta presión asistencial que está sufriendo por la epidemia de coronavirus. En este sentido, se ha permitido el uso provisional de estas instalaciones, dentro del plan de contingencia que este centro sanitario está llevando a cabo para hacer frente a la situación sanitaria excepcional producida por esta alerta sanitaria.

El nuevo área de ingresos del Hospital Valle del Guadalhorce está recibiendo a pacientes de distintas especialidades tanto médicas como quirúrgicas que no se encuentran afectados por la enfermedad, lo que según el centro sanitario garantiza las condiciones de seguridad que necesitan para su recuperación.

El plan de traslados desde el Clínico al Hospital Valle del Guadalhorce se está llevando a cabo previavaloración clínica de las necesidades de cuidados y de pruebas complementarias que precisa cada paciente, de especialidades de cirugía general, traumatología, digestivo, medicina interna, cardiología, y neurología entre otras.

El Clínico apunta que continúa trabajando en nuevos planes de contingencia que le permita aumentar diariamente su capacidad para atender las necesidades de ingreso y de cuidados críticos depacientes afectados por Covid-19, siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias.

La dirección del hospital expresó su agradecimiento a los profesionales y mandos intermedios que están trabajando con absoluta profesionalidad y entrega para hacer frente a esta situación, así como a los pacientes, familiares, cuidadores y acompañantes que están respetando con absoluta responsabilidad lasnormativas de acceso , movilidad y de traslados en el hospital y de todos sus centros dependientes.