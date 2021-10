El coronavirus se estabiliza en Málaga en una jornada con un fallecido

El balance diario que ofrece la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con los datos del Covid está deviniendo cada vez más monótono. Los datos se mantienen estables en Málaga hasta el punto que podría parecer una foto fija. Esto no quiere decir que no puedan producirse ligeros repuntes y descensos, pero no parece ser que vaya a volver a producirse una gran ola de contagios a no ser que el Covid mute repentinamente.

La nota negativa es que siguen produciéndose decesos relacionados con el Covid. Este martes son ya 1.980 desde que se iniciase la estadística en marzo de 2020, agregando el óbito que hay que lamentar esta jornada. Los nuevos positivos por pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), se mantienen en torno al medio centenar diario, lo que hace que la incidencia acumulada (IA) descienda ligerísimamente. Este martes ha reflejado cuatro décimas menos que el lunes, quedándose en 39 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Los distritos se mantienen prácticamente inalterables. Todos se mantienen por debajo de los 50 casos que supone una de las puertas de entrada al nivel 0 que permite la eliminación de restricciones en aforos y horarios. La única excepción es el distrito de Valle del Guadalhorce que, a expensas de lo que decida este miércoles el Comité Territorial, no parece que vaya a volver a sufrir restricciones ya que los demás indicadores se mantienen estables.

La presión hospitalaria, por su parte sufre un ligero repunte, los dos nuevos ingresos han engrosado directamente las listas de camas ocupadas en los hospitales malagueños al no producirse ningún alta y son 68 los encamados. Las Unidades de Cuidados Intensivos se han mantenido inalteradas y 12 personas siguen necesitando de esta atención. Los recuperados del Covid rozan el centenar y se cuentan este martes por 94.