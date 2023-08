Los cortes de agua desesperan a las comunidades de vecinos de la Axarquía

La situación en la Axarquía es crítica. La sequía no hace más que causar problemas en las comunidades de vecinos de los diferentes municipios de la comarca. Muchos viven cortes nocturnos a diario y se han visto obligados a dejar de regar sus jardines y cerrar sus piscinas, debido a que el consumo del agua de la Viñuela se ha reducido y sus reservas se encuentran al 8,4% con 13,9 hectómetros. Desde un primer momento los Ayuntamientos de las localidades afectadas establecieron unos horarios, pero ahora la vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Mercedes González Postigo, asegura que en las comunidades de vecinos con las que trabaja el agua va y viene a horas diferentes cada día.

En el momento en el que comenzaron las restricciones en la Axarquía, González Postigo comenzó a movilizarse para encontrar cubas de agua y así poder tener las piscinas abiertas y salvar los jardines de las comunidades de vecinos. A día de hoy, sostiene que “las cubas llegan, con cuentagotas, pero llegan”, ya que es tal la demanda que hay que solicitar los pedidos con una semana de antelación para tenerlas cuando las necesita. Pero todo ha ido a más e incide en que “los vecinos están que trinan”.

Almáchar, Benamargosa, El Borge, Iznate, Moclinejo, Periana, Vélez-Málaga y Sedella son municipios de la Axarquía que llevan semanas cortando el agua a sus ciudadanos. Además, en Vélez-Málaga se amplió el horario hace unos días y sus cortes se producen desde las 23:00 hasta las 9:30. En el resto de las localidades se han adaptado a sus recursos y han adoptado el horario que mejor les ha venido para el llenado de sus depósitos.

En este sentido, González Postigo indica que en sus comunidades de vecinos el agua se corta y vuelve a una hora diferente cada día, por lo que a diario viven con la incertidumbre de no saber cuándo tendrán agua o no porque “desconocen cuándo les llegará y cuando se irá”. Asimismo, incide en que hace un mes les llegaba a las 7:00 y ahora hay días que hasta las 12:00 no tienen agua y no los vecinos no lo comprenden. Al igual que hace dos días se quedaron sin agua a partir de las 22:00, cuando hasta entonces se la cortaban a las 23:00.

Todas las comunidades de vecinos de la Axarquía sufren cortes de agua, tengan o no aljibe, y el que haya aumentado la población por la llegada de turistas hace que el agua se consuma antes. “Si todo el mundo usa el agua a la misma hora y hace vida normal, se gasta antes y hay días que me encuentro con edificios que a las 12:00 ya no tienen agua”, cuenta González.

De igual forma, la administradora de fincas sostiene que actualmente la situación es crítica, ya que los depósitos de agua no terminan de recuperarse por las noches y está segura de que al final de este mes de agosto “tendremos agua tres o cuatro horas al día”.

Mirando al futuro, González apunta que “como no llueva se espera un invierno muy malo”, después de un verano en el que considera que se ha malgastado muchísima agua en las piscinas, cuando deberían haber prohibido su apertura antes de que llegara el calor. Por ello, y para intentar ahorrar algo de agua en sus comunidades, está trabajando para que en septiembre se cierren las piscinas de sus comunidades de vecinos.

Por su parte, el alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas, asegura que la situación en su municipio no es positiva y cortan el agua a las 20:00 todos los días. Este pueblo es uno de los que se abastece del agua de la Viñuela y desde finales de julio trabaja para mantener las reservas.

En este sentido, Arcas indica que “el agua que nos entra cada vez es un poco menos y nos vamos adaptando al suministros”. Por ello, sus habitantes no disponen de este recurso desde las 20:00 hasta las 8:00. Además, dependiendo del día y del consumo, no descarta cortarla antes, ya que ahora que hay más población, se consume más agua y ellos deben tener los depósitos a una altura, por lo que “cuando no la tienen tomamos medidas”.