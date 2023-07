Los vecinos de la Axarquía buscan salvar los jardines con tráileres de agua

Lo primero a lo que están acudiendo estas comunidades de vecinos es a la compra de tráileres de 25.000 litros de agua. Con ellos quieren cuidar los jardines, porque si consiguen mantenerlos sería positivo para los trabajadores, ya que no tendrían que prescindir de ellos. En este punto, González sostiene que desde que comenzaron las restricciones se ha visto obligada a despedir jardineros, pero si se hace con agua para los jardines "no tendré que hacerlo".

Intentando sacarlos adelante se encuentra Mercedes González Postigo, vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Para ello está buscando todas las vías posibles para mantener los jardines durante el verano, pero no sabe si lo logrará. Muchas zonas verdes llevan sin regarse desde el 29 de junio y necesitan agua con urgencia, por ello están recurriendo al agua no potable para lograr que aguanten el calor de la época estival. En esta línea, González insiste en que “las personas se han centrado en las piscinas, pero los jardines valen un dineral y hay que intentar salvarlos ”.

Preocupación en la Axarquía por quedarse sin agua no potable

En la comarca, según Mercedes González Postigo, vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, recurren a tráileres de agua no potable de empresas de la capital. Ahora a las restricciones se ha sumado Marbella y González intuye que pedirán agua a estas empresas, las cuales “ya no dan a basto, están desbordadas por la demanda”. En este punto, incide en que “la situación es un poco alarmante”, puesto que si finalmente toda la provincia acaba teniendo restricciones y pidiendo agua no potable a las mismas empresas, “también se va a acabar ese agua y no habrá para nadie”. En la Axarquía van al día y desconocen cómo van a llegar al mes de agosto, pero lo que tienen seguro es que la situación va a seguir complicándose y más después de conocer que la Viñuela está ya al 8,8% de su capacidad.