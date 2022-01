¿Qué es la cosmética micelar y cuál es su singularidad?

El paso más importante en el cuidado diario es una limpieza adecuada. ¿Cómo los productos micelares nos ayudan con esto? ¿Qué son las micelas y por qué vale la pena dar preferencia a los cosméticos que las contienen? Aprende cómo escoger tales productos.

Cómo surgió la primera receta micelar

Jean-Noel Torel, un dermatólogo francés, inventó la solución micelar en 1995. Quiso encontrar una manera suave de limpiar la piel. La que no requirió lavarse con agua dura del grifo con impurezas peligrosas. Así que las mujeres francesas fueron las primeras en recibir agua micelar.

Cómo actúan las micelas

Las micelas son partículas activas con dos polos: hidrófilo y lipófilo. Cuando contactan con la dermis, actúan como un imán: atraen la suciedad, las toxinas, el polvo y el sebo de la superficie. La principal diferencia de un limpiador micelar es que no cambia el pH de la epidermis, ni su microflora ni el equilibrio hidrolipídico. La composición del agua micelar es muy sencilla, no está sobrecargada de componentes químicos agresivos. Para la gente que busca una alternativa de lavarse, es hora de sustituir los productos alcalinos con suave agua micelar de líderes de la industria de la belleza como Nivea.

Quién puede usar tales cosméticos

¡Todos! La tecnología de limpieza micelar originalmente fue inventada para la gente con piel sensible. Entonces, no irrita ni reseca la dermis. Los cosméticos micelares no tienen fragancia. Es seguro usarlos para la higiene de los niños. Por eso, los dermatólogos aprueban la línea de productos micelares ¡incluso para la piel de los bebés recién nacidos!

Cómo elegir por tipo de piel

Para pieles sensibles, compra agua sin aditivos;

Para las grasas y mixtas, hay que elegir un producto con vitamina E (un poderoso antioxidante), extractos de árbol de té, pepino y plantas medicinales;

Las formulaciones micelares con extractos de rosa, almendra y pantenol son adecuadas para la dermis seca.

Cómo distinguir un producto de calidad

Al comprar, presta atención al color del líquido. Un compuesto de alta calidad no necesita un tinte, es completamente transparente. Revisa su composición: no debes encontrar alcohol y conservantes en la lista de ingredientes. Una vez más recordamos sobre el olor: puede ser ausente o sutil.

Ventajas

Las descubres de inmediato cuando comienzas a usar cosméticos micelares. No es necesario frotar la cara. Bastante pasar ligeramente por el rostro con un disco de algodón humedecido con agua micelar. La suciedad y maquillaje se eliminan sin esfuerzo. La piel permanece limpia sin sensación pegajosa ni tirante. Algunos no saben si enjuagar o no la cara después de tal limpieza. Esta es la ventaja principal de las aguas micelares: casi ninguna de ellas requiere un lavado adicional. Por eso, es muy práctico llevarla de viaje.

¿No solo el agua? ¡No!

Mucha gente tiene una botella de agua micelar en el estante del baño. Es algo familiar ya. Pero este no es el único producto a tener en cuenta. ¡Hoy las marcas nos presentan lociones, espumas, geles de ducha, champús, bálsamos e incluso cremas de manos micelares! Una visita al sitio web makeup.es, te sorprenderá con la variedad de estos nuevos productos.

Tienes que saber qué tales composiciones no proporcionan la alta formación de espuma porque no contienen sulfatos. Su principio de limpieza es diferente, ahora ya lo conocemos. Pero están enriquecidas con ácido hialurónico, aceites naturales, proteínas y muchos otros valiosos ingredientes para el cuidado.

Revísalo: ¿todavía no tienes ninguno de estos productos maravillosos? ¡Ha llegado el momento, date prisa y cómpralos!