Un cursillo para los dueños y un seguro para los perros malagueños, las exigencias de la Ley de Bienestar Animal

La Ley del Bienestar Animal ha incorporado novedades para aquellos que cuentan con animales, sea del tipo que sea. Hasta el 29 de septiembre no entra en vigor, pero algunos de los aspectos que en ella se contemplan ya están siendo polémicos, como la obligatoriedad de un seguro para los perros y la realización de un curso.

En España en uno de cada tres hogares se convive con al menos un animal de compañía, y así, según la información resultante de los registros de animales de compañía de las comunidades autónomas, en la actualidad hay más de trece millones de animales de compañía registrados e identificados.

Algunos de los artículos más comentados es la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil para todos los perros. Hasta ahora, el seguro era obligatorio para los perros potencialmente peligrosos y en adelante, esto se extenderá a todos los perros. No obstante, el tipo de seguro todavía no está reglamentado, por lo tanto, no es necesario tenerlo en la entrada en vigor.

"Hasta que no salga el reglamento del tipo de seguro y cuantía que tiene que cubrir no es obligatorio tenerlo, exceptuando a los perros potencialmente peligrosos que ya desde hace muchos años tienen que tenerlo", afirma Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.

Además, de Luque advierte que "hay muchas personas que en su seguro de casa ya tienen incluido a las mascotas. Lo que es bueno es que la ciudadanía se entere del tipo de seguro que tiene y si le incluye a la mascota, y si no que no se precipiten, que esperen a que salga el reglamento y diga qué tipo de seguro deben tener los perros".

Pero las confusiones no quedan ahí. Esta ley que todavía no se ha puesto en vigor también requiere entre sus artículos la obligatoriedad de realizar un curso de tenencia responsable para todo ciudadano que tenga una mascota, ya sea perro, gato o hurón. De Luque adelanta que este curso será online y gratuito. Además, el grado del test dificultad será bajo para que "ningún ciudadano podrá suspenderlo". La materia no está reglamentada, pero tratará conocimientos básicos del cuidado de un animal.

Esta ley que ya puede ser consultada en el BOE propone novedades, pero que en Andalucía ya se habían implementado previamente. "En la propia Andalucía tenemos una ley, la de Sanidad Animal de 2003, en la que ya regula muchas cosas que establece esta ley a nivel nacional, por ejemplo la obligatoriedad de la identificaciones de perros, gatos y hurones se viene aplicando en Andalucía desde hace muchos años, no es una novedad", puntualiza el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.

Otro aspecto recogido en la ley será la obligación de castrar a los gatos y gatas para evitar la superpoblación, a no ser que esté registrado como criador. También se está a la espera de la publicación de los animales permitidos en hogares, a lo que de Luque advierte que "se tiene que implementar y puede llevar desde un año hasta veinte meses".

En definitiva, muchos de los artículos de esta ley no podrán aplicarse, por lo que se tendrá que estar a la espera de su publicación. Juan Antonio de Luque pide "precaución y calma" hasta que se termine de implementar.