Los deportistas regresan a los gimnasios en Málaga

Los gimnasios vuelven a la actividad de forma pausada dentro de las limitaciones que marca la fase 3 de la desescalada y los deportivas vuelven a ellos de forma progresiva, aunque aquellos que acuden a las instalaciones aseguran que lo hacen sin miedo.

Aunque muchas de las instalaciones han esperado hasta hoy para iniciar la actividad, en algunos casos decidieron arrancar la pasada semana con las limitaciones que imponía la fase 2 para tratar de ir adaptándose a la nueva realidad. En Ronda ha sido el caso de Fit Factory, que ya lleva una semana de apertura con las medidas de seguridad y distancia extremadas. Gel desinfectante a la entrada y también en cada sala para la limpieza de las máquinas.

En su caso la amplitud de las instalaciones les permite mantener una cierta normalidad en el funcionamiento, según explica su responsable, Abel Aguilera, ya que en la actualidad con la limitación del 50% del aforo tienen suficiente capacidad para atender la demanda existente.

"Está siendo una incorporación progresiva, pero soy optimista", apunta Aguilera, aunque recuerda que el verano no suele ser una buena fecha para los gimnasios y cree que hasta septiembre no volverá una cierta normalidad.

En otro de los gimnasios rondeños, 2D4, han esperado hasta este lunes para abrir las puertas ya que consideraban que en su caso no era viable en la anterior fase. Ahora han limitado los entrenamientos a una duración máxima de una hora, tras lo que se procede a la limpieza de todas las maquinarias antes de dar entrada a otro grupo, según explica Victoria Muñoz, una de las responsables de las instalaciones.

En su caso los usuarios que han vuelto también lo hacen con normalidad y sin temores, ya que aquellos que tienen algún timo de temor han decidido quedarse todavía en casa y esperar un poco más para volver.

Mientras tanto, entre los usuarios se observa la ilusión por poder retomar la rutina de sus entrenamientos y alguno bromea con la pérdida de músculo a la hora de salir en una fotografía, como es el caso de José María, que no dudó el volver a la actividad el primer día de apertura. "Aunque hice algo en casa no es lo mismo trabajar con dos pesas que aquí" dice José María.

Tampoco las limitaciones de uso han sido un problema para algunas personas mayores como es el caso de Encarna. Ella, a sus 80 años de edad, asegura que estaba "deseando" abriera las puertas su gimnasio para volver. "Me encanta, no me lo pensé, me parecía mentira que me subía a la máquina", asegura Encarna.