El Gobierno admite ahora que debe redactar el proyecto de la desaladora de la Axarquía

La desaladora de la Axarquía continúa en el punto de mira político, pero sigue sin saber cuándo se hará realidad. Ahora, el Gobierno central ha admitido, en una respuesta parlamentaria emitida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a una pregunta de los diputados del PP por la provincia de Málaga, que le corresponde la redacción del proyecto, a través de la empresa Acuamed. Para poder seguir avanzando en el proyecto, se debe modificar el convenio de gestión directa que oficializa la encomienda de los trabajos y la empresa, pese a que está a la espera de que esto se apruebe, está avanzando en la redacción del proyecto.

Esto se conoce unos días después de que los grupos de trabajo de la Junta de Andalucía y del Gobierno se reunieran para seguir avanzando en la construcción de esta infraestructura que se ubicará en Vélez-Málaga. En la respuesta parlamentaria, con fecha del 3 de abril de 2024, se expone que es necesario “encomendar esta actuación a Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed)”. Además, se indica que “se encuentra en tramitación la Modificación Nº1 del 2º Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal con la que se oficializará la encomienda y permitirá la estimación de los plazos para llevar a cabo la actuación”.

Cabe recordar que hace ya un año que el Gobierno de España decidió financiar con 100 millones de euros esta desaladora en la Axarquía que estará ubicada en Vélez-Málaga. Asimismo, en la respuesta se explica que cuando se encomiende la actuación a Acuamed, "será esta la encargada de redactar el proyecto, así como de su tramitación administrativa y posterior licitación de las obras". Cierto es que por el momento no se conocen plazos ni fechas de cuándo podría estar hecha desaladora. Hasta que se formalice la encomienda no podrán estimarse los plazos de las obras.

Por otro lado, el Partido Popular de Málaga ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Ecológico (MITECO) de tener paralizado el proyecto. José Alberto Armijo, senador electo por Málaga del Partido Popular y alcalde de Nerja, ha asegurado que Acuamed no ha podido hacer nada para poder impulsar este proyecto debido a la falta de aprobación de la modificación del convenio mencionado. Por ello, considera que “si alguien en estos momentos tiene paralizado este importante proyecto es el Gobierno del señor Sánchez y no la Junta de Andalucía ni el Partido Popular”.

También ha hecho hincapié en que “es una obra que entra en las competencias exclusivas del Gobierno de España” que fue nombrada “prioritaria” en un Real Decreto Ley del año pasado como una medida urgente en materia de agua. “Mientras que no se apruebe esta modificación, difícilmente Acuamed puede impulsar este importante proyecto”, según el senador electo por Málaga. Además, ha asegurado que el Gobierno ha reconocido que “la responsabilidad de redactar el proyecto de su tramitación administrativa y de su licitación corresponde a la sociedad estatal”, que también se expone en la respuesta del Gobierno.

En este punto, Armijo ha exigido al Partido Socialista “menos mentiras y más rigor en la gestión de proyectos importantes para los malagueños”. Además, les ha pedido que “dejen de enredar y se pongan a trabajar por el futuro de nuestra provincia”.

En este sentido y en respuesta a estas acusaciones, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el Gobierno de España “cumple para afrontar los problemas de sequía en la Cuenca Mediterránea de Andalucía, competencia de la Junta de Andalucía”. Además, ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está, desde hace más de un mes, trabajando en conversaciones con las centrales de usuarios de la zona por parte de Acuamed para avanzar en la redacción del proyecto, tal y como anunció la vicepresidenta Tercera y ministra del MITECO, Teresa Ribera, el pasado 11 de marzo en Málaga.

“La Junta de Andalucía no sólo no cumple con sus competencias de acometer infraestructuras hídricas en la cuenca que gestiona, sino que no colabora y entorpece confrontando cuando el Gobierno de España”, ha remarcado Salas. También ha añadido que “para proyectos similares aprobados por el Gobierno para combatir la sequía otras comunidades como la Generalitat de Cataluña no sólo han aportado la ubicación, sino que también el anteproyecto para acometer dicha infraestructura en menos tiempo que el empleado por la Junta de Andalucía en aportar solamente la ubicación”. En este punto, Salas ha señalado que “la Junta de Andalucía ha tardado 8 meses en aportar al MITECO la ubicación de la misma”.