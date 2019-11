"Vosotros ganáis vuestras batallas porque vuestras mujeres os cuidan la casa”. Así, parafraseando a Isabel la Católica, acabó anoche el número dos de Vox por Málaga, Rubén Manso Olivar, su primer discurso como diputado electo por la provincia, entre los aplausos de dirigentes, simpatizantes y afiliados. El inspector del Banco de España en excedencia y artífice del programa económico de Vox quiso agradecer de este modo a su esposa el apoyo prestado.

Lo mismo había hecho el presidente de la formación en Málaga, José Enrique Lara, que pidió un aplauso para su mujer por acompañarle desde 2014, cuando tomó las riendas del partido, “en una travesía a veces muy buena y otras bastante desagradable”. Así, Lara celebró los resultados del partido en la provincia “a pesar del maltrato mediático, y de algún otro elemento que había por allí”, dijo –probablemente en referencia a las dimisiones y las críticas internas de los últimos meses–.

La noche electoral ha servido a los de Santiago Abascal en Málaga para resarcirse. “Esta vez los hemos barrido”, comentaban algunos de los afiliados reunidos en la nueva sede de la formación, donde aún se podía oler a recién pintada. Vox, que en los comicios de abril se quedó a las puertas de hacerse con el segundo escaño por la provincia, se alzó con dos diputados de manera holgada y alcanzó los 161.581 votos, frente a las 113.842 papeletas de abril.

Se colocó como tercera fuerza política e incluso tuvo en sus manos el tercer escaño gran parte del escrutinio, en un intenso pulso con el PP que acabó cuando al 92% los populares se lo arrebataron por poco más de 800 votos. Esto no empañó el ambiente festivo, palpable en los aplausos y habituales vítores a España, entremezclados con cánticos de “a por ellos”.

“Málaga nunca ha fallado”, aseguró Lara al hacer recuento de los resultados obtenidos en la provincia, donde el porcentaje de voto se incrementó en siete puntos con respecto a las elecciones del 28 de abril, situándose en el 21,49%, por encima de la media nacional, según subrayó. Unos datos que habían sido posibles, insistió, “gracias al trabajo bien realizado por todos los que formamos el equipo de Vox en Málaga, desde el Comité Ejecutivo a los afiliados”.

“Ha sido un trabajo arduo y además me siento muy satisfecho del trabajo de todas las localidades”, añadió Lara, quien dijo que desde Vox no iban a “menospreciar” a quienes les tildan de extrema derecha: “Usted ha sido un desastre, las urnas han demostrado que ha sido un desastre, pero nosotros no vamos a criticarlo”. “Respetamos democráticamente lo que las urnas dicen”, agregó, insistiendo en que “nosotros no vamos a defraudar”.

La diputada de Vox, Patricia Rueda, reivindicó que quienes forman Vox son “personas humildes, honestas y comprometidas” y defendió que su partido “demuestra que cumple cada día en las instituciones”. “Afortunadamente los malagueños cada día más se dan cuenta de que Vox es la voz y la única alternativa”, afirmó Rueda. “El mapa de Málaga se viste de verde Vox, verde esperanza”, manifestó la que fuera directora del Museo Automovilístico hasta dar el salto a la política en abril.

“Lo ha dicho el presidente Santiago Abascal, es el momento de regodearnos, pero ahora empieza lo mejor: el momento de seguir trabajando y defendiendo aquello en lo que creemos”. “Vox es familia, principios, valores y la defensa de nuestra patria”, subrayó.

Por su parte, el madrileño Rubén Manso, que en abril se quedó a tan solo 4.000 votos de conseguir un asiento en el Congreso, agradeció la confianza y concluyó asegurando que su intención es representar a Málaga, pero también a toda España, porque los diputados de Vox “representan a toda la nación”. “En Vox no creemos que haya españoles de un lado ni de otro, ni en lo ideológico ni en lo territorial”, concluyó antes de que empezara a sonar el himno de España.