Él, la historia y ellas, sus lectoras

En la inauguración de la pasada Feria del Libro de Málaga, la legión de fans que esperaba la firma de libros de Javier Castillo llegaba desde la plaza de la Marina al Teatro del Soho. En un porcentaje altísimo, lectoras ávidas de conseguir una firma del escritor malagueño en las páginas de su quinta novela, El juego del alma. Esa misma que se promocionó en los carteles luminosos de Times Square, en Nueva York. También días antes había saltado la noticia de que Netflix había comprado los derechos e iba a rodar en Málaga una serie sobre La chica de nieve, su libro anterior.

Desde que en 2017 publicó El día que se perdió la cordura, primero autoeditada y vendida por Amazon hasta que fue fichado por Suma de Letras, de Penguin Random House, Castillo ha sido una hormiga obrera que no ha parado de escribir. Cinco de esas historias ya están en el mercado vendiendo cientos de miles de ejemplares.

Pero mucho más allá de actos y baños de multitudes, el autor se aísla en su estudio y echa de menos pasar más tiempo con su familia, siempre presente en su conversación. Sin embargo, sabe que es su momento y quiere cumplir con lo que esperan sus seguidores, seguir sufriendo y disfrutando a la vez inmersos en nuevas tramas. Del papel saltarán también a la pantalla sus dos primeras novelas, cuyos derechos vendió a DeAPlaneta y Mediapro.

“A pesar de la pandemia, de las dificultades sanitarias y las preocupaciones personales, en lo profesional ha sido un año muy dulce”, confiesa el escritor malagueño. “Se han vendido muchísimos libros, el confinamiento hizo que la gente retomara el hábito de la lectura, por lo que ha sido un año muy bueno para el mundo del libro en general y para mí, particularmente”, afirma Castillo.

También destaca que en 2021 es cuando mejor sus libros fuera de España. “Y acabo de firmar la serie con Netflix y, encima, se va a grabar en mi tierra, cada pequeño paso profesional ha sido una auténtica locura que hemos celebrado”, añade Castillo. “Aunque también he tenido que centrar la cabeza para seguir escribiendo, y que no solo sea bueno lo ocurrido en este 2021 sino también lo que está por llegar en 2022 con lo que estoy escribiendo ahora”, confiesa.

Este año llegar a primavera con una novela nueva le va a resultar un poco más difícil por la cantidad de “frentes abiertos” que tiene. También porque está participando mucho en la adaptación de la serie y “me quita bastante tiempo, pero igualmente llegaré al próximo año con una nueva novela, aunque no puedo decir nada, pero está cerca”, señala el malagueño.

Castillo sabe que “lo que me pasó a mi es sorprendente, la verdad, lo mío es lo extraño y lo excepcional. La carrera literaria de muchos escritores pasa por ser muy hormiga, estar escribiendo todos los días”, sostiene. Y relata que él, mucha de esa escritura previa la hizo durante sus años de adolescencia, “en silencio, sin esperar publicar ni nada, escribiendo por afición, y cuando rematé mi primera novela ya llevaba muchos años detrás escribiendo”. “En la vida de todos los escritores hay una novela que es el boom, y no suele ser la primera, puede ser la quinta o la octava nunca es lo primero que han escrito”, estima.

Su pronta consagración se debió a un estilo narrativo ágil y rápido, de capítulos cortos llenos de giros, de sorpresas. “Bebo tanto de noticias, como de mis propias inquietudes, conozco muy bien mis miedos y escribo sobre ellos también. Me aferro mucho a noticias que me afectan, a hechos que suceden y lo que hago es jugar, estirarlos un poco más y hacerlos más sorprendentes, que tengan ese componente de misterio que a mi me gusta”, explica el escritor. Pronto aparecerá con un nuevo thriller “desconectado de todo lo anterior, independiente y con un misterio único y muy particular”.