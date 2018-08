La esperanza de ser parque nacional

En Istán, el segundo pueblo que más superficie aportará al parque nacional con 6.392 hectáreas, tienen una dificultad añadida y es que su cercanía a la Costa del Sol ha hecho que "la gente esté acostumbrada a la comodidad de tener una nómina sin arriesgar", afirmó su alcalde, Diego Marín (PSOE), que también espera que la nueva figura de protección de la Sierra de las Nieves suponga un impulso "para que nuestros municipios cambien y los nativos puedan trabajar en la zona con nuevas empresas propiciando un boom de creación de empleo". Aunque Marín tiene claro de que "no se trata de convencer a la gente sino de que vean las ventajas y vaya surgiendo".

Eso es lo importante para el regidor de Yunquera, José Antonio Víquez (PP), que la declaración de parque nacional sirva "para fijar la población al territorio". En su opinión, es "fundamental que se cree riqueza y que el valor añadido se quede aquí porque si no, no estaremos logrando el objetivo de crear una economía basada en el territorio". Pero la principal limitación para lograrlo es a día de hoy la falta de infraestructuras y "las limitaciones mentales de la gente", si bien sí reconoció que "ya empieza a verse cambios en los jóvenes".

Pero, aunque con prudencia, empieza a verse cierto movimiento. La marca Sierra de las Nieves como futuro parque nacional ya atrae a turistas y la oferta de alojamientos es lo primero que ha ido apareciendo. Tomás Rueda, gerente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y coordinador de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, lo corroboró al señalar que cuando en 1995 este espacio recibió esta última catalogación por parte de la Unesco no había ningún hotel en la zona, sin contar los de Ronda. Ahora ya son más de una docena, a los que hay que sumar las casas rurales que también han ido ampliando el número de plazas.

No ha sido un camino fácil hasta llegar aquí y, de hecho, aún son muchas las dudas que tienen estos pueblos sobre lo que supondrá realmente pasar a formar parte de la red de VIP ambientales de España, que actualmente la componen 15 espacios. Las alrededor de 64.000 personas de los municipios incluidos en la zona propuesta como parque nacional (Benahavis, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera), junto con los municipios de la zona periférica de protección y área de influencia económica (Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén y Serrato), están aún a la expectativa y son pocos los que se han atrevido ya a anticiparse a la nueva situación.

"Hago lo que más me gusta en mi pueblo"

A sus 32 años, Elena González Gil es un ejemplo de que si se quiere y se apuesta por ello es posible encontrar un futuro en un pueblo pequeño haciendo lo que más le gusta. Ella lo vio claro hace siete años cuando fundó su propia empresa de turismo activo y educación medioambiental en Tolox, su pueblo de toda la vida donde quería quedarse a vivir. "Había trabajado para muchas empresas distintas en otros sitios, pero no aquí porque se exigía mucho papeleo y al final me decidí a quedarme", contó la joven, que confía en que con la declaración de parque nacional de Sierra de las Nieves "nos beneficie a los que somos de aquí y queremos promocionar nuestro territorio". Su empresa, Aventúrate Sierra de las Nieves (www.AventurateSierradelasNieves.es) y especializada en los deportes de aventura y actividades en familia, como el barranquismo, escalada, espeleologia, senderismo o actividades etnológicas, ha sido la forma en la que joven ha podido conseguir el reto de vivir donde quería sin tener que marcharse como han tenido que hacer otros. Según González, la recompensa es doble porque "hago lo que más me gusta y dando a conocer y poniendo en valor el entorno del parque natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, futuro parque nacional". Así, espera que con esta nueva catalogación "tenga mayores oportunidades y crecimiento empresarial, debido al impulso publicitario que supone este reconocimiento", aunque también confió en que "se respeten y sigan dando los permisos para seguir realizado actividades en el medio natural y si hay oportunidades económicas se valore el trabajo realizado por las personas y empresas locales que, aunque pequeñas en tamaño, somos grandes en conocimiento y confianza en nuestro territorio".