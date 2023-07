Los estudiantes de la PEvAU en Málaga: "Mejor julio, tenemos el temario más reciente"

Un total de 2.034 estudiantes se han matriculado en Málaga para realizar la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), que por tercer año se celebran en julio en lugar de en septiembre. La cifra de aspirantes es bastante superior a la del curso pasado, se han matriculado 264 jóvenes más, según han informado desde la Universidad de Málaga (UMA).

La mayoría de alumnos coinciden en lo mismo: realizar el examen en julio, en lugar de en septiembre cómo estaba fechado antes, es beneficioso para ellos. "Tenemos el temario más reciente, durante las vacaciones se te olvidan las cosas", asegura Lucía que sostiene entre sus manos los apuntes de historia. Los jóvenes prefieren en general, empezar su descanso más tarde a tener que estudiar durante el caluroso verano.

Los exámenes de esta segunda convocatoria se realizarán a partir de este martes, 11 de julio a las 07.30, hasta el jueves día 13. Las sedes serán las facultades de Medicina, Derecho, Psicología y Logopedia y Ciencias de la Salud en el Campus Universitario de Teatinos.

El primer examen ha sido el de Lengua Castellana y Literatura del que la mayoría han salido satisfechos. Para muchos un examen asequible en el que se ha dado a elegir entre un texto periodístico, un artículo de opinión publicado en el El País escrito por José Luis Sastre o un fragmento de la obra de Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. Víctor, quiere entrar en la carrera de Historia el año que viene, y cree que el primer examen le ha salido bastante bien para sacar una buena nota.

Historia de España genera inquietud entre los estudiantes. "El temario de historia tiene muchos siglos y me cuesta un poco más", confiesa Elena, que aunque no aspira a entrar en la universidad ya que va a estudiar diseño de interiores, no lo descarta en un futuro.

La mayoría de los alumnos se presentan por primera vez a la PEvAU cómo es el caso de Hugo que no había hecho el examen de acceso antes. El joven quiere estudiar Ingeniería de la Salud que ahora mismo tiene una nota de corte de un 9,51.

Aunque también hay casos cómo el de Nuria que repite la prueba. La joven quiere entrar en Medicina, carrera que tiene una nota de corte de un 13.32, siendo la segunda carrera con una mayor nota de corte en Málaga.

Los jóvenes han estado estudiando en torno a las dos semanas para preparar al máximo esta prueba que decidirá su futuro. "Es una prueba dura a la que hay que dedicar bastante tiempo y esfuerzo", asegura María que quiere estudiar Filología Clásica que ahora mismo se encuentra en un 5.

Entre las carreras a las que quieren acceder los jóvenes se encuentran: Medicina, Filosofía, Historia, Química o Periodismo. Acceder a esta última es el sueño de Carla que asegura que reúne todas las cualidades para ser periodista. El 19 de julio, a partir de las 8.00 horas, los alumnos recibirán sus calificaciones provisionales, correspondientes a esta prueba, a través de un mensaje de móvil.