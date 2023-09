La ex novia del sacerdote que lo denunció: "Me encuentro mal. Lo llevo arrastrando desde hace mucho tiempo"

Bien es sabido que en la Iglesia católica el celibato es obligatorio. Se trata de una condición sine qua non para poder ser cura. Francisco Javier C. no lo cumplió. Su pareja no pudo con el "pecado" y terminó confesando. Reconoció a la vicaría de Melilla que mantenía una relación sentimental con el párroco de la iglesia de Santa María de Micaela, en la ciudad autónoma, donde ambos además residían juntos. En agosto, también denunciaría la existencia de un disco duro con supuestas agresiones sexuales en las que vería implicado al conocido como padre Fran. Ahora, reconoce encontrarse "mal". "Lo llevo arrastrando desde hace mucho tiempo".

La investigación por parte de agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla -en colaboración con sus homólogos en Madrid- se inició hace ya un mes, después de que la que había sido novia del sacerdote entregara en Comisaría una copia de disco duro que contenía fotografías y vídeos donde aparecían varias mujeres semidesnudas, adormiladas y previsiblemente bajo los efectos de alguna sustancia sedante siendo agredidas sexualmente por el cura. Si bien, el caso saltó a la opinión pública el pasado lunes.

Su relato es parte esencial para entender la historia. Si bien, la crudeza del mismo resulta evidente. Por ello, la mujer ha asegurado que no quiere hacer ninguna declaración al respecto. Así lo ha manifestado este miércoles al entrar en directo en Canal Sur, en Hoy en día -el magacín de actualidad y entretenimiento que presenta Toñi Moreno- para solicitar "respeto".

"Pido que respeten mi espacio, que no me toquen más a la puerta de la casa. Entiendo vuestro trabajo, pero no puedo más", se ha dirigido a los medios de comunicación. Ha explicado que lo único que quiere es "poder salir a la calle normal". Por ella, por su familia y vecinos, ha añadido, entre lágrimas.

Cabe destacar también que el sacerdote, detenido el 11 de septiembre y posteriormente encarcelado, la denunció días antes del arresto. El 6 acudió a dependencias policiales para asegurar que la mujer le había robado dinero y material informático de su domicilio. Si bien, su manifestación a los agentes se ha convertido en una prueba clave para determinar que efectivamente las imágenes y vídeos eran suyos.