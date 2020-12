Una financiación para un Metro de Málaga de otro tiempo

La fórmula de financiación acordada por la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Málaga para sostener los costes de construcción y explotación comercial del Metro de la capital de la Costa del Sol se corresponde con un proyecto que nada tiene que ver con el actual. Aquel esquema, primero formalizado por el Gobierno andaluz y el Consistorio malagueño, en 2003, al que posteriormente se sumó en 2005 el Ejecutivo central, tuvo su punto de partida en una infraestructura cuya ejecución iba a requerir unos 362 millones de euros, 403 incluyendo el material móvil.

Este valor, incluso cuando aún resta una parte del trazado por concluir (los tramos de Renfe al Centro y el recorrido soterrado hasta el Civil), ya se ve sensiblemente sobrepasado por la realidad económica de la actuación. Los datos oficiales de la Consejería de Fomento situaban a finales de 2018 en 687 millones de euros el coste de las obras. Y los cálculos apuntan a que una vez culminada en su integridad la infraestructura la factura final superará los 900 millones, un 150% más.

Conforme al acuerdo entre los tres administraciones, era la Junta la que asumía el grueso del coste global, rebajando las aportaciones asignadas al municipio, que se comprometía a adelantar las partidas que posteriormente abonaría la Administración central y que quedaron plasmadas en el acuerdo de financiación entre la Junta y el Gobierno de 2005. En ese documento, el Gobierno fijó en unos 175 millones su participación en el proyecto, cuantía a repartir a lo largo del antiguo periodo de concesión de explotación, que finalizaba en el 2037.

Esa aportación, grosso modo, venía a suponer el 48% de la inversión inicialmente contemplada para la materialización de las líneas 1 y 2 del suburbano, valor que caída a algo más del 40% si se incluía el material móvil. Pero se trata de aportaciones muy alejadas de la actual realidad presupuestaria del proyecto ferroviario.

De hecho, esos 175 millones apenas representarán 20% del valor final que previsiblemente alcanzará la infraestructura. De la suma comprometida hace quince años por el Ejecutivo de la Nación, según valoraron ayer desde la Subdelegación, ya se han abonado algo más de 102 millones, restando otros 73 millones hasta que se cumpla la vigencia del acuerdo. La última de las aportaciones, validada ayer mismo, alcanza los 5,3 millones. El subdelegado en Málaga, Teófilo Ruiz, puso en valor la participación del Estado para que una infraestructura de esta magnitud sea una realidad.

Con esta asignación, el Gobierno cumple su parte del acuerdo de financiación. No ocurre lo mismo con el Ayuntamiento de la ciudad, que viene eludiendo desde el inicio de la construcción, a mediados de 2006, los compromisos económicos rubricados con la Junta. El convenio aún vigente le obligaba a sufragar una parte de los costes de construcción y un 25% de los costes de exlotación. Si en el primero de los casos no ha aportado un solo euro, en el segundo sigue la misma línea, ya que desde que entró en funcionamiento el Metro no ha habido aportación alguna. Tampoco desde la Administración regional se le ha reclamado este pago.