“Si esperáis un planeta B estáis perdidos”

La estudiante de Bachillerato del colegio El Pinar Senna de María Pineda ha puesto en marcha una campaña informativa en el marco del centro para dar a conocer los motivos, propuestas y valores que subyacen al movimiento #fridaysforfuture.

–¿Qué le ha llevado a involucrarte en esta iniciativa internacional y por qué? ¿Qué tienen que decir los jóvenes sobre el cambio climático?

–El problema del cambio climático no es algo nuevo, los científicos nos llevan avisando desde hace una década, mostrando evidencias de que nuestra forma de vivir en la tierra no seguirá siendo viable durante mucho tiempo. Sin embargo, ni los políticos ni los empresarios hacen nada por mejorarlo, lo cual es muy indignante. Por eso, cuando vi por las redes sociales que estaba surgiendo un movimiento estudiantil a favor del medio ambiente no dudé en contactar y unirme. En #FridaysForFuture (FFF) luchamos por nuestro futuro, no queremos crecer y vivir con océanos de plástico, sin animales, sin bosques y con un planeta destruido y por eso exigimos un cambio.

#fridaysforfutureMálaga, los jóvenes se implican en la lucha Los jóvenes, lejos de la idea de pasotismo o desidia que les persigue, se están tomando el tema del cambio climático y la agresión al medio ambiente muy en serio. No están dispuestos a seguir siendo cómplices del desastre que hace peligrar su futuro y se han echado a la calle aglutinados en el movimiento #fridaysforfutureMálaga para reivindicar su herencia, es decir, la conservación del Planeta. A las 19:00 de ayer se convocó una manifestación en la plaza de la Constitución que tuvo una amplia participación. Esa es la esperanza de la crisis que la joven activista sueca Greta Thunberg ha puesto en el candelero. Cada viernes desde el pasado verano se planta a las puertas del Parlamento de su país para pedir medidas efectivas y reales contra el cambio climático. Ella ha prendido la mecha de una llama que ahora incendia el mundo y ha llevado a las calles de 1.600 ciudades –51 de ellas españolas– en 105 estados a cientos de miles de estudiantes.

–¿Percibe que entre los jóvenes de su generación hay más concienciación en general sobre problemas de la sociedad actual como pobreza o guerras?

–Hoy en día, los jóvenes estamos mucho más concienciados de los problemas que ocurren en nuestra sociedad que lo que estaban nuestros padres a nuestra edad. Ahora, tenemos el poder de la información en la palma de la mano. Estamos conectados con el resto del mundo continuamente y gracias a las redes sociales nos enteramos de noticias en cuestión de minutos. Antes, cuando no existía Twitter o Instagram la única forma de enterarse de lo que ocurría en el mundo era a través de las noticias, que veías en la televisión una vez al día. Por eso, ahora cuando recibimos un mensaje avisándonos de que el famoso al que seguimos está haciendo una transmisión en directo desde la gala benéfica de la carrera contra el hambre, percibimos en primera persona qué está ocurriendo y queremos ayudar.

–¿Y en particular sobre la contaminación y el medio ambiente?

–Respecto al cambio climático, organizaciones como GreenPeace, National Geographic y WWF hacen un gran trabajo de divulgación, nos muestran imágenes impactantes que recordamos y por las que sentimos tristeza y nos hacen querer ayudar. Ante eso, nos enseñan soluciones que podemos llevar a nuestra vida cotidiana y con los que aportar nuestro granito de arena.

–¿Qué le diría a aquellas personas que tienen un enfoque pesimista sobre el tema o que piensan que moverse no sirve de nada?

–Si esperáis un planeta B, estáis perdidos… Hay que luchar. ¡Apuntaos! Toda ayuda cuenta, cada botella de plástico reciclada, cada vez que hablas con amigos sobre el medioambiente, todo favorece a la causa. Si cada uno aportamos con lo que podemos, el cambio será inmenso y el futuro te lo agradecerá.

–¿En qué ha consistido la campaña que ha llevado al colegio y cómo ha sido acogida por los compañeros?

–Desde FFF Málaga, sabemos que todavía no nos conoce mucha gente, pero queremos crecer y animar a todos los jóvenes a combatir contra el cambio climático. Todos los participantes del movimiento se movieron para correr la voz, por eso, pregunté al equipo directivo del colegio si podía hablar de ello en las clases y me alegró mucho de que la iniciativa fuese apoyada con los brazos abiertos. En las clases les hablé de Greta Thumberg, la que comenzó todo esto, y les enseñé vídeos de manifestaciones en otros países. Creo que a todos les resultó muy interesante, muchos compañeros querían ayudar y nunca habían sabido cómo, por eso al enterarse de esta manifestación les gustó mucho.

–¿Cuáles son los próximos pasos a dar?

–En la manifestación del FridaysForFutureMálaga hemos reivindicaremos nuestro derecho a tener un futuro, pedimos justicia por nuestro planeta y nos dimos a conocer a todos los jóvenes de Málaga. Pero el cambio no termina aquí, queremos seguir haciéndonos notar y sobretodo seguir ayudando al planeta. Por eso vamos a organizar encuentros para limpiar la playa y el bosque, charlas y mucho más. Nuestro segundo encuentro será mañana domingo a las 12:00 en la playa de la Malagueta, donde quedaremos para limpiar.