Los funcionarios de los juzgados de Málaga podrán teletrabajar si exceden de los 27 grados para evitar "estrés térmico"

Evitar situaciones de 'estrés térmico'. Ese es el objetivo del protocolo sobre climatización que ha elaborado la Consejería de Justicia para marcar las pautas de actuación en los juzgados de Málaga ante episodios de temperaturas extremas. Los funcionarios de la administración tendrán la posibilidad de suspender el trabajo presencial cuando se excedan los 27 grados centígrados.

Cuando la temperatura en las dependencias judiciales donde se hagan trabajos 'sedentarios' sea menor a 17 grados o supere los 27 grados podrán adoptarse medidas organizativas, según ha informado este miércoles el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en comisión parlamentaria.

Ante el fallo de los sistemas de ventilación o climatización, los trabajadores, delegados de prevención o miembros de las juntas de personal podrán dirigirse a la Secretaría General de su Delegación Territorial de Justicia para comunicar la incidencia, que se pondrá inmediatamente en conocimiento de los servicios de mantenimiento del centro de trabajo para que, en un máximo de 24 horas, evalúen la avería y el tiempo estimado para resolverla.

En caso de que no se puede reparar de forma inmediata, o no disponer de sistemas portátiles de climatización para asegurar la temperatura adecuada según el protocolo, el incidente se trasladará a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales o a los Servicios de Mantenimiento para que hagan un seguimiento que determine en qué horario se excede de la horquilla de 27 a 17 grados en las instalaciones, lo que se comunicará a los delegados de prevención.

En caso de persistir la incidencia y mantenerse las temperaturas fuera de la horquilla fijada en el protocolo, previo informe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y consulta a los delegados de Prevención, la Secretaría General determinará, en el plazo máximo de 24 horas, la "suspensión del trabajo presencial", a partir de la hora en la que se espere que la temperatura ambiente exceda los límites del protocolo.

El consejero ha recordado que se comprometió a regular cómo actuar en estos casos tras las averías registradas el pasado verano en algunas de las 156 sedes judiciales de Andalucía en las que trabajan más de 8.500 funcionarios, que se resolvieron por parte de las Delegaciones Territoriales de forma ágil aplicando alguna de las pautas ahora protocolizadas.

En el protocolo aprobado también se explica cómo actuar ante golpes de calor o la creación de un registro de incidencias.

Las instrucciones a los forenses frente al calor en las salas de autopsias: "Descansar en lugares sombreados"

Durante la comisión, Vox se ha referido precisamente a las quejas recibidas por la situación de las instalaciones de climatización en el caso del Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML), una situación concreta de la que se ha hecho igualmente eco el grupo parlamentario del PSOE, que ha advertido de una cuestión "tan perentoria" como la de los aparatos de aire acondicionado en esta instalación.

Cabe recordar que un año después de que el delegado de Prevención de CSIF Justicia denunciara ante la Inspección de Trabajo las “precarias e insalubres” condiciones en las que tienen que trabajar forenses y auxiliares del IML en las salas de autopsias -con temperaturas de entre 24 y 26 grados y una humedad de más del 70%, la situación no ha experimentado mejoras. El sindicato, que ya advirtió de que ello provocó “más de un golpe de calor”, asegura que se le "prometió" que se instalarían unos equipos de refrigeración que permitieran mantener una “temperatura adecuada” antes de la llegada del verano. Pero, lejos de dotar al IML de estos sistemas, la Jefatura del personal laboral se ha limitado a proporcionar unas instrucciones a los trabajadores que no han hecho sino levantar ampollas. Desde "reducir los movimientos en el trabajo y la velocidad de los mismos", hasta "mecanizarlo", realizar "a primera hora las tareas que requieren mayor esfuerzo" o "planificar descansos de forma periódica en lugares sombreados". "Suena un tanto desconcertante, cuando no hilarante o una falta de respeto" aconsejar a los trabajadores que se dirijan "entre autopsia y autopsia" a una zona en sombra, teniendo en cuenta que actúan en un sótano de la Ciudad de la Justicia, lejos de los rayos del Sol”, apostilla la organización.

El sindicato critica, además, los otros consejos -como reducir los desplazamientos, reducir los esfuerzos y mejorar la postura- que se proporcionan a los forenses “para evitar problemas por tener que trabajar en condiciones que atentan contra su salud”. Considera que se trata de normas “no aplicables a esta situación, la cual tendría una fácil solución con la inversión necesaria o bien trasladando el servicio de patología a otro lugar independiente y correctamente equipado”.

La cifra de autopsias se ve, advierte CSIF, “porcentualmente incrementada” por la "afluencia masiva de turistas" que acude en época estival a la Costa del Sol. De ahí que, alerta, si no se adoptan “medidas de forma inmediata” se pondrá “nuevamente en peligro” la salud de los trabajadores. Y no solo eso: el servicio de autopsias podría “quedar colapsado durante el verano en la provincia de Málaga”.

El colectivo ha venido pidiendo, de esta forma, a la Consejería de Justicia aplicar una "solución real antes de que se intensifiquen las temperaturas y lleguen las olas de calor", que permita "evitar el colapso y la posible suspensión de este servicio fundamental, manteniendo la seguridad de los trabajadores".