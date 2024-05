Las instrucciones a los forenses de Málaga frente al calor en las salas de autopsias: "Descansar en lugares sombreados"

Diez meses después de que el delegado de Prevención de CSIF Justicia denunciara ante la Inspección de Trabajo las “precarias e insalubres” condiciones en las que tienen que trabajar forenses y auxiliares del Instituto de Medicina Legal (IML) en las salas de autopsias -con temperaturas de entre 24 y 26 grados y una humedad de más del 70%, la situación no ha experimentado mejoras. El sindicato, que ya advirtió de que ello provocó “más de un golpe de calor”, asegura que se le "prometió" que se instalarían unos equipos de refrigeración que permitieran mantener una “temperatura adecuada” antes de la llegada del verano. Pero, lejos de dotar al IML de estos sistemas, la Jefatura del personal laboral se ha limitado a proporcionar unas instrucciones a los trabajadores que no han hecho sino levantar ampollas. Desde "reducir los movimientos en el trabajo y la velocidad de los mismos", hasta "mecanizarlo", realizar "a primera hora las tareas que requieren mayor esfuerzo" o "planificar descansos de forma periódica en lugares sombreados". "Suena un tanto desconcertante, cuando no hilarante o una falta de respeto" aconsejar a los trabajadores que se dirijan "entre autopsia y autopsia" a una zona en sombra, teniendo en cuenta que actúan en un sótano de la Ciudad de la Justicia, lejos de los rayos del Sol”, apostilla la organización.

El sindicato critica, además, los otros consejos -como reducir los desplazamientos, reducir los esfuerzos y mejorar la postura- que se proporcionan a los forenses “para evitar problemas por tener que trabajar en condiciones que atentan contra su salud”. Considera que se trata de normas “no aplicables a esta situación, la cual tendría una fácil solución con la inversión necesaria o bien trasladando el servicio de patología a otro lugar independiente y correctamente equipado”.

La cifra de autopsias se ve, advierte CSIF, “porcentualmente incrementada” por la "afluencia masiva de turistas" que acude en época estival a la Costa del Sol. De ahí que, alerta, si no se adoptan “medidas de forma inmediata” se pondrá “nuevamente en peligro” la salud de los trabajadores. Y no solo eso: el servicio de autopsias podría “quedar colapsado durante el verano en la provincia de Málaga”.

El colectivo pide, de esta forma, a la consejería de Justicia aplicar una "solución real antes de que se intensifiquen las temperaturas y lleguen las olas de calor", que permita "evitar el colapso y la posible suspensión de este servicio fundamental, manteniendo la seguridad de los trabajadores".

Los trabajadores del Instituto de Medicina Legal ya elevaron la voz el año pasado por las altas temperaturas registradas en la sala de autopsias como consecuencia, destacaban, de los problemas de funcionamiento de los equipos de climatización. El sindicato denunció entonces "incidentes" entre los forenses y los auxiliares durante las autopsias a los cadáveres, "como dolor de cabeza, bajadas de tensión, principio de desvanecimientos, mareos y exceso de sudoración". Y ello dio lugar a que, en muchas ocasiones, tuvieran que "salir de la sala antes de terminarlas para volver a cambiarse de ropa para poder continuar con seguridad".

En la sala general de autopsias en ocasiones pueden estar trabajando al mismo tiempo "tres médicos forenses con auxiliares, con lo que el problema se multiplica y se agrava". "Las neveras se encuentran en muchas ocasiones al borde del colapso, manteniendo una ocupación alrededor del 80-90% de su capacidad, ya que debido a los fallecimientos de extranjeros en esta zona los trámites para la reclamación y posterior repatriación de los mismos hace que deban mantenerse durante más tiempo en las mismas", subrayaba entonces CSIF.