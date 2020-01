La granizada en Málaga deja 80 incidencias y el desalojo de una guardería

La situación ha sido complicada desde primeras horas de la mañana en Málaga capital y el Valle del Guadalhorce. Hasta las 11:00 de este jueves se habían registrado un total de 79 incidencias, aunque de consideración leve, según ha informado la delegada del Gobierno accidental de la Junta de Andalucía, Carmen Casero.

Lo más destacado ha sido la actuación de los Bomberos de Málaga en la escuela infantil La Casita, situada en la calle Marie Curie, dentro del Parque Tecnológico de Andalucía. "La guardería ha sido desalojada por filtraciones, ya que las placas de pladur del techo han vencido por el peso del agua y el granizo", comenta Ruth Sarabia, concejala del distrito Campanillas. Esta situación se ha repetido en otros edificios de la zona como un supermercado, según agrega la concejala.

También dos familias han tenido que ser desalojadas en Santa Rosalía Maqueda ya que en sus viviendas, que se encuentran aledañas al arroyo Maqueda, el agua ha alcanzado el metro de altura. "No se han tenido que lamentar daños personales, únicamente materiales", ha destacado Sarabia.

Los Servicios de Emergencia y Protección Civil han desalojado a estas diez personas y han retirado vallas, muebles y otros residuos que dificultaban el tránsito en las calles a raíz de la crecida del arroyo.

"La situación empezó a empeorar a las 6:00 coincidiendo con la primera entrada de los trabajadores al PTA y, después, con la entrada de los niños a los colegios, pero en los centros del Distrito 9 hay normalidad aunque con poca asistencia de alumnos", ha señalado la concejala. También apunta que ha estado cortada la cortado la Carretera A-7054 que une Cártama con Maqueda y Campanillas, aunque el tráfico ha sido reestablecido pasadas las 12:00.

En el PTA, a primera hora de la mañana, se recomendó la retirada de los vehículos más cercanos al arroyo y los que no fueron desplazados por sus dueños han sido retirados por la grúa.

Desde las 9:30 está activado el nivel 1 de emergencia de la Junta de Andalucía. "Esto supone que iniciamos un seguimiento continuo, una coordinación con los municipios de la provincia en los que pueda estar lloviendo de manera intensa desde esta mañana hasta las 24:00, que es cuando acaba el aviso naranja de Aemet", ha indicado Carmen Casero.

Las incidencias se han producido por balsas de agua, inundaciones en garajes o acumulación de granizo en algunos puntos del viario. "Esto nos ha llevado también a suspender la actividad lectiva en algunos colegios de la capital, en concreto en el colegio El Limonar, Madre Asunción, colegio Parque Clavero, Cerrado de Calderón y el instituto Mayorazgo", ha afirmado Casero.

"No significa que los colegios estén cerrados, sino que se suspende la actividad lectiva. Ha habido otros centros en los que los niños no han acudido y permanecen abiertos pero no están dando clase", ha agregado.

La delegada del Gobierno accidental ha comentado que "mientras que haya riesgo de lluvia y la Aemet siga renovando el aviso seguiremos con el plan de emergencia activado en el nivel 1, lo que implica que iniciamos desde el 112 la coordinación con los ayuntamientos y ellos ponen en marcha sus planes propios". Si la situación evoluciona a peor, según ha detallado Casero, "daríamos un paso más en el nivel de emergencia".