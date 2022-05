Vecinos y hosteleros del Centro de Málaga rechazan el "escándalo" de las despedidas de soltero

Con la subida de las temperaturas y el fin de las restricciones regresan de nuevo a Málaga las despedidas de soltero. Desde principios de abril, este tipo de celebración se ha vuelto muy común en el centro histórico de la ciudad, igualándose a las niveles previos a la pandemia. Los vecinos de esta zona y los hosteleros desaprueban el comportamiento, el ruido y las indumentarias con las que muchas de estas despedidas inundan las calles. Los vecinos consideran que “Málaga se está consolidando como un destino de este turismo de borrachera” y los hosteleros que no se pueden consentir "escándalos" que manchan la buena imagen del destino.

Javier Frutos, presidente de Mahos, remarca que desde el sector de la hostelería rechazan “todo tipo de escándalos públicos poco edificantes para la ciudad”. No todas las personas que deciden celebrar una despedida de soltero se comportan de la misma forma, pero es cierto que muchos de estos optan por vestir de forma llamativa, la cual muchos hosteleros no apoyan. Incluso “algunos restaurantes no permiten que entren con estas indumentarias dentro de sus locales”, remarca Frutos.

Por ello, Frutos sostiene que el hecho de que las personas deseen venir a divertirse es correcto, siempre y cuando lo hagan desde el respeto “a la ciudad donde llega, a los clientes, a los visitantes y a los transeúntes que tienen alrededor”.

Fiesta, pruebas, avergonzar a los novios, tomar el sol y probar la gastronomía malagueña son los planes que todos buscan. Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, manifiesta que “la gente viene aquí a hacer lo que quiere porque no les va a pasar nada” y considera que “la policía hace poco o nada, parecen sordos, ciegos y mudos”. El representante vecinal asegura que, con la “actitud permisiva” que está teniendo el Ayuntamiento con estas celebraciones, está provocando la degradación del Centro Histórico, ya que “este tipo de turismo es muy perjudicial, beneficia a muy pocos y ahuyenta al turismo de calidad”.

Carlos Carrera remarca que “se persigue una Málaga dinámica, cultural, abierta, atractiva para vivir y trabajar, tecnológica y museística”, pero que con las despedidas de soltero “que van armados con megáfonos y equipos reproductores de sonido” se está estropeando la imagen de “la joya de la corona de la ciudad”. Por ello, manifiesta que se debe “corregir el rumbo que está teniendo el centro histórico”, con el fin de recuperar el control de la situación.

La procedencia de estos turistas es tanto nacional como internacional, sin embargo, esto no actúa como un factor condicionante de su comportamiento. Por ello, Karim, trabajador de Lolita Taberna Andaluza, asegura que “a veces hemos tenido españoles que se han portado peor que gente que venía de fuera y en otros casos ha sido al revés”.

La presencia de estos turistas en la ciudad está presente de lunes a lunes aunque “es cierto que los fines de semana se juntan algunas más”, sostiene Karim. María, relaciones públicas del Grupo Tennessee, que garantiza que este último mes, en un día “he podido llegar a repartir invitaciones para nuestro bar en restaurantes de shows a unas 250 personas” que estaban de despedida de soltero.

Málaga es el destino favorito para estas celebraciones y según Nieves, una de las novias que ha acudido a la capital este pasado fin de semana para celebrar su despedida de soltera, el buen tiempo y la comida les gusta, pero el ambiente festivo es lo que más les ha llamado la atención porque “hace unos años estuvimos de despedida en Granada y la gente nos miraba raro”.