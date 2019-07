La huelga de ambulancias afecta a casi la mitad de los pacientes no urgentes

Finalmente no ha habido acuerdo y este miércoles ha comenzado la huelga de ambulancias en la provincia. Es indefinida, pero se lleva a cabo de forma intermitente durante 24 horas lunes, miércoles y viernes. El paro está afectando a casi la mitad de los pacientes no urgentes, según las estimaciones de CCOO.

Con la huelga -respaldada por ese sindicato, UGT, Asites USO y CSIF-, cerca de 600 trabajadores reivindican una recuperación salarial del 12% así como más recursos. Este miércoles por la mañana, medio centenar de empleados de las empresas de ambulancias ASM y SGG se han manifestado ante la Delegación de Salud y desde allí han protatonizado una marcha hasta el Hospital Regional para visibilizar su conflicto.

La huelga no afecta al 061 -que corresponde a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias- ni a la asistencia urgente que prestan ASM y SGG, ya que en estos casos los servicios mínimos son del 100%. Por lo tanto, asistencia urgente y traslados por diálisis, quimioterapia y radioterapia se mantienen con normalidad. Pero la huelga sí repercute en el resto de atención no urgente. Según el dirigente de CCOO Juan José del Campo, de 30 ambulancias que hay normalmente prestando asistencia en la provincia, este miércoles hay 15; de modo que en torno a la mitad de los pacientes no urgentes que debían trasladarse "no se recogen".

Según Del Campo, durante la crisis los salarios se recortaron un 30%. El representante de CCOO precisa que ya se ha recuperado un 18%, pero que queda un 12% pendiente. Además, la plantilla le ganó una sentencia a la empresa ASM que le obliga a aplicar el IPC. El personal exige que las tablas salariales del convenio se ajusten según ese fallo judicial para que a su vez, la Junta, en los pliegos de licitación, refleje esa mejora.

La semana pasada hubo una reunión en Sevilla, pero concluyó sin acuerdo. De Campo insiste en que están "abiertos" a buscar una solución al conflicto. Pero opinó que la "la responsabilidad" de la situación no sólo es de la empresa, sino también de la Junta. "Primero porque hace una dotación a la baja" en los pliegos en los que se licita el servicio y "segundo porque no supervisa" la asistencia contratada.

Por su parte, el delegado de Salud, Carlos Bautista, señaló que la Junta está mediando "tanto a nivel andaluz como de Málaga" para intentar lograr una salida a este conflicto que lleva varios meses. De hecho, la convocatoria de huelga era para mediados de julio, pero se pospuso para tratar de llegar a un acuerdo que al final no ha sido posible.