Enfermeras de los quirófanos de Urgencias del Clínico de Málaga anuncian una huelga

Las enfermeras de los quirófanos de las Urgencias del Hospital Clínico de Málaga han anunciado que irán a la huelga. En una nota de prensa enviada este lunes por el sindicato de Enfermería Satse, han advertido de que "de manera reiterada y conocida" se "pone en riesgo la atención quirúrgica urgente del centro y a los pacientes atendidos", a causa de la "infradotación" de personal que tiene este servicio. Así, han asegurado sentir "indignación" y "menosprecio" ante la "reiterada" negativa del gerente del centro sanitario, Jesús Fernández Galán, con quien llevan pidiendo una reunión un mes y medio. "Solo él, como máximo gestor del centro, tiene la capacidad para poder solucionar esta situación de ratio insuficiente", insisten.

Señalan que el servicio mantiene la misma dotación de personal de Enfermería que hace 36 años "a pesar de que la población y la demanda clínica han aumentado de manera exponencial". "La falta de personal y en este caso de enfermeras, es un mal endémico conocido por la administración, pero cuando esa falta de profesionales ocurre en un servicio que atiende urgencias quirúrgicas imprevisibles, el riesgo en el que se pone a los usuarios es mayor", afirman.

Al respecto, desde la dirección del Hospital Clínico han aclarado que la "situación está siendo gestionada por la Dirección de Enfermería, que ya ha tomado medidas para mejorar la dotación de recursos humanos en este área asistencial" y han incidido en que "la asistencia se encuentra totalmente garantizada las 24 horas del día".

Satse ha explicado que el Hospital Clínico de Málaga dispone de dos quirófanos de Urgencias y una dotación de cinco enfermeras por turno, "plantilla ya insuficiente puesto que la atención a un paciente quirúrgico urgente precisa de tres enfermeras: una instrumentista, otra circulante, que suministra a la mesa quirúrgica el material necesario, así como supervisa, prepara y controla todo el equipamiento; y una tercera que colabora con el anestesista en la preparación de la medicación, inducción de la anestesia y control del paciente durante la intervención". Así, según han asegurado, en el caso del Clínico "cuando los dos quirófanos de urgencias están funcionando simultáneamente, ya falta una enfermera y una sola debe asumir la colaboración con los anestesistas de ambos quirófanos y los cuidados anestésicos de dos pacientes a la vez", lo que se hace "vulnerando la atención adecuada y de garantía que precisa y merece cada uno de ellos".

Por otro lado, han agregado, "uno de estos dos quirófanos de urgencias del hospital está destinado a utilizarse de lunes a viernes de manera sistemática a realizar cirugías traumatológicas consideradas urgencias diferidas". Así, "para su desempeño se cuenta con personal facultativo específico para ello y que no se corresponde con el equipo de guardia que cubre las urgencias; sin embargo, no ocurre igual con las enfermeras, que se cubren con el equipo de urgencias que se encuentra de turno".

"Esto supone que tres de las cinco enfermeras que componen el equipo están sistemáticamente ocupadas por esta actividad quirúrgica, quedando disponibles solamente dos de ellas para atender el resto de urgencias que llegasen en ese transcurso". Paralelamente, han añadido, "existe un tercer quirófano, separado de los dos anteriores, exclusivamente para atender urgencias de cirugía cardiaca, que, debido a su frecuente demanda de actividad, cuenta con un equipo médico completo localizado. No ocurre igual con el personal de enfermería, que no está localizado al completo". "Este hecho provoca que de manera sistemática se improvise esa ausencia, requiriendo que una enfermera de quirófano de urgencias abandone su puesto, ya de por sí infradotado, para suplir esa ausencia conocida y no subsanada. Para dotar de tres enfermeras un quirófano, se deja con dos profesionales otros dos quirófanos donde se atienden urgencias y emergencias vitales, siempre imprevisibles", han advertido.

"Esta situación implica que el mismo personal de enfermería, deba prestar atención en ocasiones, en tres quirófanos simultáneamente, propiciando que las enfermeras se vean sometidas a frecuentes conflictos y situaciones de riesgo que ponen en peligro la seguridad de los pacientes atendidos y que generan situaciones de gran carga y estrés laboral".

Desde Satse han indicado que "estos hechos se vienen produciendo desde hace muchos años y han sido comunicados en reiteradas ocasiones a la dirección del centro, tanto por escrito a través del registro oficial, como en las sucesivas reuniones de la Junta de Enfermería", lamentado que pese a que "el problema ha sido reconocido por la Dirección en múltiples ocasiones y, según han manifestado, estaban trabajando en solucionarlo", pero "sin que hasta el momento se haya puesto remedio".

Desde Satse han insistido en que "las medidas propuestas y adoptadas por la dirección han sido provisionales, selectivas y no han resultado efectivas, sino al contrario". "No atajan el problema que compromete la calidad asistencial en las cirugías urgentes que se producen durante las 24 horas del día, siete días a la semana, durante todo el año. La peculiaridad del quirófano de urgencias requiere prestar una atención compleja e inmediata en cuestión de minutos y precisa que los profesionales estén suficientemente dotados y disponibles para ello en todo momento".

Por todo ello, junto con "la falta de respeto de un gerente que se ha negado a oír y atender los problemas del servicio y los profesionales que dirige, hace que, en un sentido de responsabilidad, los enfermeros de los quirófanos de Urgencias del Clínico se vean obligados a convocar una huelga hasta que la gerencia del centro dé una solución que garantice la seguridad, tanto de los pacientes como la de los propios profesionales que trabajan en el centro hospitalario", han concluido.

La respuesta del Hospital Clínico

Al respecto, desde la dirección del hospital Clínico han aclarado que la "situación está siendo gestionada por la Dirección de Enfermería, que ya ha tomado medidas para mejorar la dotación de recursos humanos en este área asistencial". Además, y desde hace más dos años, han añadido, "la dirección de Enfermería aumentó la plantilla de guardia localizada en un enfermero más y un TCAE más para la asistencia urgente a cirugía cardiaca, garantizando la cobertura total de las ausencias".

Por otro lado, han explicado que la dirección de Enfermería "está realizando las gestiones encaminadas a continuar aumentando los recursos humanos en esta área". Por último, han incidido en que "la asistencia se encuentra totalmente garantizada las 24 horas del día".