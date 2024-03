Fisioterapeutas se movilizan contra su exclusión del plan para que sanitarios de Primaria receten ejercicio

Los fisioterapeutas aplauden el plan de la Administración autonómica para que los sanitarios puedan recetar ejercicio a sus pacientes. Consideran que la iniciativa es “revolucionaria” para mejorar la salud de la población. Aunque le ponen un pero: los excluye a ellos que precisamente son los profesionales en recuperar la salud a base de ejercicios.

Por eso, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía convoca movilizaciones en diferentes ciudades andaluzas. En el caso de Málaga, la concentración será este martes a las 11:00 ante el centro de salud de Santa Inés-Teatinos. Una protesta en la que esperan contar con el apoyo de sindicatos y asociaciones de pacientes.

Según el plan que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a mediados de noviembre pasado, los médicos y enfermeros de Atención Primaria podrán derivar a sus pacientes a gimnasios, polideportivos y centros municipales para que hagan ejercicio a fin de que mejoren sus patologías. Allí serán asistidos por un profesional en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Cafyd). Pero el plan se “ha olvidado” de los fisios.

El presidente del Colegio, Juan Manuel Nieblas, advierte que en el plan, “el fisio ni deriva, ni trata; inexplicablemente han dejado fuera al mejor experto en ejercicio para recuperar la salud”. Añade que en esta iniciativa “no sobran los cafyd, pero faltan los fisios”. Por eso uno de los lemas de la concentración es 1x1, en alusión a que –según reivindica el Colegio– tiene que haber un fisioterapeuta por cada cafyd.

Otro de los slongans es Por la seguridad de nuestros pacientes, receta deportiva sí, pero con fisioterapia. Uno de los argumentos que esgrime el Colegio para las movilizaciones es justamente la seguridad de los usuarios. Nieblas explica que la receta deportiva consiste en que en vez de fármacos o de forma complementaria a ellos, los sanitarios del centro de salud deriven a los pacientes para que hagan un plan de ejercicio personalizado, según su estado de salud y sus patologías.

“La idea es muy buena y estamos totalmente a favor, pero incluye una incongruencia terrible; que por primera vez en más de 40 años del SAS, el paciente será tratado por un no sanitario”, sostiene. Por eso reivindica que “además” del profesional en Actividad Física y del Deporte, tiene que estar el fisio. En resumen, que se cumpla el lema 1x1 que enarbola la protesta.

Desde el Colegio profesional se apela a la consejera de Salud, Catalina García, para que el plan “garantice que los pacientes estén siempre en manos de profesionales sanitarios, ya que el ejercicio, como tratamiento y recuperación de patologías aplicado a pacientes, es competencia intrínseca de los fisioterapeutas”. Además, la entidad colegial esgrime que la ausencia de un sanitario podría suponer una posible vulneración de la Ley de Ordenación de las Profesionales Sanitarias.

Nieblas también opina que –con el diseño actual del plan– se podría producir un delito contra la protección de datos porque en la derivación del sanitario del centro de salud para explicar esa prescripción de ejercicio “habrá información sensible del paciente a un no sanitario”. No obstante, insiste en su respaldo al plan porque la evidencia científica avala los beneficios de la actividad física para la salud. “El ejercicio es mágico. Con ejercicios se consiguen milagros, muchas veces más que con las pastillas. Pero tiene que ser bien controlado por un sanitario”, concluye.