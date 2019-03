El 'sanchista' Ignacio López encabezará la lista del PSOE en Málaga

El sanchista Ignacio López Cano, director de Salvamento Marítimo y miembro de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez, encabezará la lista del PSOE de Málaga en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Según han confirmado fuentes socialistas, la propuesta que se debatirá esta misma mañana en el Comité provincial del partido, ha sido consensuada entre la dirección provincial, la regional y la federal.

Acompañando a López Cano en los otros dos puestos de salida al Congreso irán dos susanistas. Así, el número dos es para la actual vicesecretaria general en la dirección provincial, Fuensanta Lima, senadora hasta hace poco y exteniente de alcalde en Mijas; y como número tres se sitúa José Carlos Durán, exsecretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía y concejal en el Ayuntamiento de la capital.

Por otro lado, susanistas y sanchistas han acordado colocar como primero en la candidatura al Senado al exsecretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, quien tras más de veinte años con un escaño en el Congreso pasaría a formar parte de la Cámara Alta. De número dos y tres irán Estefanía Martín Palop y José Aurelio Aguilar, respectivamente.

La pugna entre las dos corrientes del partido por colocar a sus afines en los puestos de salida de las candidaturas ha estado presente desde que se pusiera en marcha la maquinaria electoral. En los últimos días, después de que las votaciones de las agrupaciones, las posturas entre sanchistas y susanistas se han ido acercando para configurar una lista de consenso que atendiera también lo expresado por la militancia.

En los últimos comicios generales los socialistas consiguieron en Málaga tres diputados y un senador, unos resultados que el partido confía en mantener de cara a la cita del 28 de abril.

Los números cuatro y cinco al Congreso serán otros dos afines a Sánchez: María Dolores Narváez, exalcaldesa del municipio de El Burgo; y Rafael Fuentes, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Mientras que el que fuera delegado provincial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Javier Salas, ocupará el puesto siete de la lista.

Miguel Ángel Heredia, exsecretario general en Málaga, pasa a la lista del Senado después de más de veinte años en el Congreso

También se ha colado en la candidatura, como número nueve, el alcalde de Álora, José Sánchez, otro de los dirigentes alineados con el sector crítico del PSOE en Málaga, quien tras 16 años como regidor anunció el pasado mes de diciembre que no volvería a presentarse a las municipales.

En esa lista, según el acuerdo alcanzado por ambas corrientes socialistas, no aparece la subdelegada del Gobierno, María Gámez, cuyo nombre había sonado para ocupar uno de los tres primeros puestos de salida al Congreso. Sin duda, Gámez -rescatada por Pedro Sánchez tres años después de que abandonara sus responsabilidades como portavoz municipal en Málaga- era una de las propuestas de los sanchistas, pero habría tenido que dejar su cargo al frente de la Subdelegación para poder concurrir a las elecciones.

Lista del PSOE de Málaga a las generales

Estos son los nombres de los candidatos al Congreso que integrarán la lista completa del PSOE de Málaga a las elecciones generales:

Ignacio López Cano. Fuensanta Lima Cid. José Carlos Durán. María Dolores Narváez Bandera. Rafael Fuentes García. Inmaculada Pascual Martín. Francisco Javier Salas. Paula Retamero Jiménez. José Sánchez Moreno (Álora). Pilar Ortiz Hidalgo (Canillas de Aceituno). Jesús Galeote Albarán (Campillos).

Como suplentes la candidatura del PSOE de Málaga al Congreso incluye a los siguientes:

Irene Daza Martín. Adolfo Moreno Carrera (Periana). Maite Agulló Herrada. Rubén Morales Flores (Ronda).

"Una fuerza ganadora"

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado durante su intervención en el Comité Provincial del partido que los socialistas han lanzado una propuesta de candidatura de "fuerza ganadora" para las próximas elecciones generales "desde la unidad, con integración, responsabilidad y generosidad para que todos nos sintamos representados".

"Con ese esfuerzo y proyecto conjunto nos presentamos ante la ciudadanía para defender sus intereses y para llamar a la movilización del todo el partido y que haya un gobierno sólido que trabaje por la igualdad y por una sociedad más justa", ha añadido.

Para Ruiz Espejo, la propuesta, que tiene que ser ratificada por los órganos regionales y federales del partido, recoge "los mejores valores que tenemos en la provincia, aquellos que figuran en la candidatura van a defender a Málaga con todas las garantías para que la provincia tenga crecimiento y mejora según sus necesidades".

"Ahora debemos trasladar nuestro mensaje de unidad a la ciudadanía para que haya una gran movilización de los socialistas, cuando la izquierda se moviliza la izquierda gana", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "los retos que tenemos por delante, sobre todo los sociales, han sido puestos en marcha en parte a través del Gobierno pero otros se han quedado recortados por el no de la derecha y el no de los independentistas catalanes". "Se han unido con tal de que no gobierne el PSOE, por eso necesitamos tener la fuerza suficiente", ha criticado.

Además, ha instado a la militancia a "dar todo el apoyo y respaldo a los candidatos y candidatas para ganar en nuestros pueblos y ciudades, para que haya más cotas de bienestar", al tiempo que ha agradecido el trabajo de los diputados y senadores malagueños que han finalizado este mandato . "Han hecho un trabajo que debemos reconocer, sobre todo en estos meses para sostener y reconocer la labor del gobierno socialista de Pedro Sánchez", ha dicho.