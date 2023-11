Un hombre deja inconsciente a un niño de 12 años en Estepona por jugar al fútbol: "¿Tú eres el más chulo del barrio?"

Con 12 años, Salvador (nombre ficticio) es de los críos que todavía prefiere salir de su casa para jugar con la pelota cuando terminan sus tareas en lugar de quedarse en casa con el móvil, la consola o la tablet. Sin embargo, la última vez que lo hizo, un vecino de 37 años lo golpeó, dejándolo inconsciente, mientras le insultaba. Ahora, el menor no se atreve a pisar el rellano, se encuentra "muerto de miedo" y "necesita pastillas para dormir", denuncia su madre.

La plaza de la urbanización en la que Salvador vive junto a su familia, situada en la localidad malagueña de Estepona, es el lugar donde se reúne en ocasiones, después de las clases, con sus amigos. "A veces juegan al fútbol y otras se sientan a charlar", cuenta su madre. El ruido de la pelota es lo que especialmente molesta a uno de los residentes de la comunidad que "le suele llamar la atención muy a menudo". "Incluso lo insulta y amenaza", lamenta.

Pero, el pasado viernes 10 de noviembre, la situación pasó de castaño oscuro, tal y como adelantó Área Costa del Sol. Eran las 18:00 aproximadamente. Salvador, en la plaza, con tres amigos -con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años ajenos a la urbanización- y un balón de fútbol. El vecino en cuestión, que tenía que atravesar el lugar para llegar a su su casa, se topó con los chicos. "Ya estáis con la pelotita, todo el día con la pelotita", fue su saludo para a continuación exigir, vociferando, que dejaran de jugar -siempre según el relato ofrecido a este periódico por la progenitora del menor herido-.

Un de los amigos de Salvador, que no conocía a este hombre, "se quedó impresionado porque su corpulento aspecto físico intimida". Acostumbrado a sus riñas y amenazas, "mi hijo le dijo que no pasaba nada, que no le hiciera caso porque se puede jugar hasta las 21:00". Estas frases incendiaron al hombre que se dirigió directamente hacia el menor: "¿Tú que eres el más chulo?".

En ese momento, a Salvador se le ocurrió pedirle a su acompañante que grabara la escena para después poder mostrarle a su madre cómo su vecino lo agredía verbalmente. Si bien, el menor no esperaba que el vídeo se convertiría también en la prueba de una agresión física. Sin pensarlo dos veces, el hombre, a pocos metros de Salvador, encarándolo, lo insultó y golpeó con fuerza en la cara, lo que provocó que el niño cayera hacia atrás e impactase contra una especie de muro, quedando inconsciente.

Cuando recuperó el conocimiento, la víctima se encontraba en un portal de la zona. A los pocos segundos, llegaron efectivos de la Policía Nacional y los servicios sanitarios, que atendieron al menor en el lugar debido al abultado hinchazón que presentaba en el pómulo izquierdo, tal y como se puede apreciar también en las imágenes facilitadas por su familia. Los especialistas consideraron entonces su traslado en ambulancia al Hospital Costa del Sol de Marbella para descartar cualquier tipo de fractura o lesión interna.

Aunque las pruebas determinaron que las heridas eran de carácter leve, el trago que atraviesa el pequeño no es nimio. Siente "miedo real" de volver a encontrarse con él y que éste pueda, nuevamente, atentar contra su integridad física teniendo en cuenta la diferencia tanto de edad como de corpulencia entre ambos. Así lo narró el propio Salvador a los agentes en la Comisaría de Policía Nacional de Estepona horas después del suceso.

Por el momento, el individuo no ha sido detenido "a pesar de que se trata de una persona agresiva y violenta", lamenta su madre, que pide "seguridad" y "protección" para Salvador. "Cada vez que salimos y entramos tenemos que pasar por su puerta", pues explica que vive tan solo un piso por debajo. Por ello, desde el viernes el menor no sale. "Le han derivado al psicólogo y le han tenido que recetar pastillas para dormir"; el deseo de esta familia, que la pesadilla termine.