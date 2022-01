Rebajas en Málaga: Llegan los descuentos

Familias paseando, jóvenes cambiando algunos regalos de Reyes y precavidos que prefieren aprovechar las primeras ofertas se encontraban durante la mañana de este viernes en las calles del Centro Histórico de Málaga. La primera jornada de rebajas estuvo marcada por la disponibilidad de una gran parte de la población, al ser un día no laborable en colegios e institutos, así como el calendario que situaba el día festivo de Reyes en jueves provocando que muchas empresas concibieran el viernes como día no lectivo. A pesar de la “alegría” que se podía vislumbrar en las calles, los comerciantes del centro coinciden en que este día ya no es como antes y que no se dan imágenes de masificaciones de personas a las puertas de los establecimientos esperando su apertura.

“Hemos tenido menos compras que otros años durante la mañana, se nota que cada vez más personas hacen uso del comercio por internet”, asegura Vanesa, encargada de una de las tiendas Inditex de Calle Larios. En el establecimiento, percheros cargados de ropa a media mañana con grandes letreros que indicaban descuentos de hasta el 30%. La cadena de ropa textil comenzó las rebajas virtuales el mismo 7 de enero, sin adelantar esta fecha tal y como hizo en las ofertas de verano. Sin embargo, los descuentos se podían visualizar en la web y en las aplicaciones con anterioridad, permitiendo preparar las cestas de las compras durante la víspera del inicio. “Ya no se dan esas colas kilométricas que se formaban en las puertas, pero las ventas siguen manteniendo un ritmo favorable”, explica la encargada.

A pesar de no verse estas largas filas esperando a entrar, en las cajas de varios establecimientos podrían verse escenas similares de malagueños aguardando su turno para hacer algún cambio. “Hemos venido a devolver algunos regalos de Reyes aprovechando que hoy no teníamos instituto”, explicaron Elena y Sara, dos estudiantes de 16 años que se encontraban a la espera en Springfield, uno de los comercios de ropa de Calle Larios. La tienda había dispuesto a tres de sus dependientes en la zona de caja debido al gran volumen de personas que se encontraban en la misma situación de las jóvenes. “Durante la mañana hemos tenido bastantes devoluciones, algo que durante otros años no se daba justo en el primer día”, indica una de las dependientas, quien añade que ha notado un incremento en las ventas respecto a años anteriores.

El mismo panorama se vislumbraba en la tienda de la marca Bimba y Lola, en cuyo establecimiento las colas alcanzaban la puerta y la mayoría de los compradores entraban en ella directamente para hacer la devolución. “He visto en la web que la cartera que me han regalado tiene descuento, así que he venido a devolverla para poder llevarme alguna otra cosa más por el mismo precio”, explica Elisa, una joven que se encontraba en dicho local.

Antonio, padre que paseaba con su familia con las manos cargadas de bolsas, comentó que habían decidido aprovechar la mañana de este viernes para adquirir sus compras de rebajas. “Teníamos que venir en algún momento, ya que venimos a por algunas cosas que nos hacen falta para la casa y para los niños. Como hacía buen tiempo, no tenemos que trabajar y mis hijos no tenían colegio hemos decidido venir el primer día”, indica el varón.

“Vengo a cambiar las prendas por otra talla”, declaraba Rosalía en las inmediaciones de El Corte Ingles. Las escaleras mecánicas del gran almacén no han parado de funcionar durante toda la mañana transportando a compradores que siguen apostando por el clásico almacén. El centro comercial establece descuentos de hasta el 50% en algunos de sus productos de moda, así como ofertas de dos por uno en algunas marcas textiles. En el establecimiento se mezclaban compradores como Rosalía con algunos que se mostraban decididos a hacer compras necesarias. “Estábamos esperando los descuentos para hacernos con un frigorífico”, indicaba un matrimonio que finalizaba la compra de este.

“Hoy es un día en el que no notamos gran afluencia como puede pasar en las grandes superficies. Nuestros clientes suelen ir acudiendo poco a poco a por sus productos rebajados, ya que la mayoría de ellos están bastantes fidelizados con la marca”, indica la dependienta de un pequeño establecimiento de cosméticos en el que no habían tenido prisa para preparar la cartelería y se encontraba durante la mañana de ayer colocando los descuentos en las etiquetas y estanterías.

La campaña de rebajas se prolongará hasta finales de marzo en la cadena Inditex y hasta el 28 de febrero en El Corte Ingles. Algunos comercios locales afirman que únicamente podrán mantener los descuentos durante el mes de enero. La segundas rebajas de invierno marcadas por la pandemia permiten dar un respiro a todos los malagueños que deambulaban felices con sus compras, entre los que era difícil encontrar una mascarilla mal colocada.