Investigadores trabajan para que Málaga sea un laboratorio de inteligencia artificial contra el cáncer

Poner la inteligencia artificial al servicio de la lucha contra el cáncer. Con dos objetivos: que los oncólogos tomen decisiones más precisas y, por ende, que la evolución de los pacientes sea mejor. Ese es el empeño de un puñado de profesionales de la Universidad, los hospitales de la provincia y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima). Su meta es convertir a Málaga en un laboratorio de referencia de inteligencia artificial contra las patologías oncológicas.

Para ello, cuenta con la mayor base de datos de España; la de unos 60.000 pacientes de los hospitales Regional, Clínico y Costa del Sol tratados por tumores en las últimas tres décadas. "Con técnicas algorítmicas se encuentran patrones que predicen cosas", apuntó el responsable de Oncología Médica del Regional y el Clínico, Emilio Alba. "Un algoritmo encuentra patrones que nos dicen que a una persona le va a pasar algo", añadió.

Los investigadores buscan aprovecharse de la herramienta "novedosa y potente" que es la inteligencia artificial (IA) para desarrollar modelos que mejoren los resultados de la asistencia a los pacientes. Por ejemplo, ayudando al oncólogo en la toma de decisiones, a elegir el tratamiento más acertado, a anticipar posibles efectos secundarios adversos e incluso a quitarle trabajo rutinario que lo distrae de lo importante.

Alba explicó que el uso de la IA en la lucha contra el cáncer "podría ser algo parecido al piloto automático de un avión; no sustituye al piloto, pero le facilita su trabajo". Ayudando a predecir recaídas o efectos adversos de los tratamientos, entre otras cosas. "No va a llegar un robot para tomar decisiones, lo que hace la inteligencia artificial es ofrecer información más precisa para que la persona tome las decisiones", aclaró el facultativo en el marco de la inauguración del I Simposio de Inteligencia Artificial en Oncología Médica que ha tenido lugar este jueves en el Pompidou.

La jefa de sección de esta especialidad en el Clínico, Nuria Ribelles, matizó que aún no están disponibles esas herramientas de IA para utilizar en consulta. "Falta tiempo para llegar a esto porque tiene que ser muy riguroso. Hay que desarrollar aplicaciones de ordenador y comprobar que sirven", detalló. No obstante, comentó que "la inteligencia artificial nos va a proporcionar ayuda a la hora de tomar decisiones en la práctica clínica mediante el uso de modelos que nos avancen el pronóstico del paciente, la probable respuesta al tratamiento, la posibilidad de que presente toxicidad o un evento no esperado".

Es un ámbito que está en su punto de partida. Pero Alba destacó que Málaga es "referente en el esfuerzo" en llevar estos avances a la práctica clínica. Es decir, a la asistencia y a que se beneficien los pacientes.

Ya hay algunos avances incipientes en este campo de la IA al servicio de la lucha contra el cáncer. Por ejemplo, el modelo que han desarrollado investigadores de Málaga que predice que un paciente oncológico va a acudir a Urgencias antes de tiempo.

Existen ya herramientas de inteligencia artificial avanzadas destinadas al manejo de imágenes o al estudio genómico. Pero en su aplicación a la lucha contra el cáncer está en sus inicios. "Está en su infancia, hay mucha tecnología desarrollada, pero la transferencia de conocimiento es incipiente", precisó José Jerez, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA.

El I Simposio de Inteligencia Artificial en Oncología Médica es multidisciplinar. Reúne a ingenieros, informáticos y oncólogos con un único fin: poner la IA al servicio de estos especialistas y, por lo tanto, de la mejor asistencia de los pacientes. Los avances que se hagan en este ámbito facilitarán el trabajo del oncólogo -como el piloto automático, siguiendo la comparación de Alba- y harán que sus decisiones sean más acertadas; lo que a su vez se traducirá en un beneficio para el paciente. Pero también traerá aparejadas ventajas para el sistema sanitario ya que supondrá un ahorro de recursos en la medida en que los médicos puedan tomar decisiones más certeras.

Para Alba es como si la inteligencia artificial permitiera incorporar "un laboratorio seco; mucho más barato que uno tradicional ya que permite analizar datos de utilidad sobre el paciente, mejorar el diagnóstico y el tratamiento, basándonos en el análisis computacional, sin impacto físico para el enfermo". Por ello, Jerez abundó en ese sentido que la IA aplicada a la salud "facilita la toma de decisiones y optimiza recursos sanitarios".

Según precisaron, Málaga lidera la incorporación de la inteligencia artificial a la Oncología Médica gracias al sistema Galén. Éste es único en España y consiste en un registro de pacientes desde los años 70 para, a partir de sus historias clínicas, desarrollar algoritmos. Una información que está contenida en la base de datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que está "altamente protegida".

Tanto los oncólogos como los ingenieros implicados en estas investigaciones destacan que "se acerca una nueva revolución en la lucha contra el cáncer gracias a la incorporación de un nuevo miembro a los equipos: la inteligencia artificial".