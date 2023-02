El Covid vivido en primera línea, un libro del Colegio de Médicos recoge una treintena de testimonios

En el corazón de la pandemia es el título de esta obra inédita que recoge el testimonio de 39 personas, coautoras del libro, que vivieron los primeros meses de la pandemia en primera línea. Médicos, enfermeros, periodistas, abogados y pedagogos recogen en 487 páginas y 31 capítulos lo que fue para ellos el Covid-19, contado con un hilo argumental que comienza por Wuhan, la ciudad china donde se registran los primeros casos, y termina por reflexionar sobre lo aprendido.

La obra es una idea del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro J. Navarro. La corporación malagueña es la editora junto con el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Navarro pudo hacerla realidad gracias al trabajo de coordinación editorial de cuatro médicos veteranos que enseguida se pusieron manos a la obra para darle forma: Isidro Prat, Iñaki Sánchez de Amezua, Juan de Dios Colmenero y Antonio Alonso. Durante más de un año se han encargado de elaborar la línea editorial, designar a los autores, revisar los textos y fotografías y coordinarse con el CEDMA.

Este lunes En el corazón de la pandemia se ha presentado en rueda de prensa en la sede de la Diputación. A ella han acudido el delegado de Cultura de la Diputación, Manuel López; el presidente del Colegio, Pedro J. Navarro; la doctora Encarnación Clavijo, una de las coautoras del libro, e Iñaki Sánchez, miembro del comité editorial.

“Es un libro que nos reconcilia con el ser humano y nos anima a dar lo mejor de nosotros mismos para aportar a la sociedad”, manifestó el delegado de Cultura. En esta misma línea habló el presidente de los médicos malagueños: “Fueron momentos de gran trascendencia, algo nunca visto, incluso apocalíptico. Muchos médicos tuvimos que irnos a vivir a hoteles o apartamentos por el miedo que teníamos de contagiar a nuestras familias. Esto tenía que contarse. En la primera reunión que mantuve con el equipo editorial surgió la idea de que fuera un libro de testimonios, no un libro científico, por lo que es una obra emotiva. Es importante que no se olvide porque en parte un homenaje a los que ya no están”, explicó el doctor Navarro que agradeció a la Diputación su “inestimable colaboración”.

El primer capítulo habla de la ciudad china en la que comenzó todo, Wuhan, y en él participa la doctora Encarnación Clavijo, especialista en Microbiología, profesora titular en la Facultad de Medicina y responsable del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria Málaga: “Hubo una extraordinaria dedicación y generosidad por parte de todos los sanitarios. El libro podrá ser una buena referencia para todos ellos”, apuntó.

Sánchez de Amezua, en nombre del comité editorial, presidido por el doctor Isidro Prat, subrayó que “médicos, enfermeros, periodistas, abogados, pedagogos… cada autor ha contado lo vivido en primera persona, cómo lo vivió y cómo lo sintió. Hay capítulos muy intensos en los que incluso se te caen las lágrimas, aunque también hay algunos divertidos”, explicó.

El libro se presentará en la sede del Colegio de Médicos este miércoles 22 de febrero a las 19.30 horas.