"Da igual tener millones de datos de personas, lo importante es saber analizarlos y sacarles fruto"

Luis Sánchez de Ybargüen es uno de los impulsores de 'J on the beach', un encuentro especializado en Big Data que se celebra esta semana en Málaga y que está congregando a más de 600 participantes de 65 países. Empezó ayer con una serie de talleres en el Polo Nacional de Contenidos Digitales y continúa hoy jueves y mañana viernes en el Palacio de Ferias con ponencias de grandes expertos nacionales e internacionales en esta materia que está revolucionando el mundo. Sánchez ha concedido una entrevista a este diario para que se pueda conocer mejor esta iniciativa.

-¿Qué es 'J on the beach'?

-Es un evento que empezó en 2016 auspiciado por varias empresas tecnológicas de Málaga, entre las que se encontraba ITRS en la que yo trabajaba. Decidimos montar un evento internacional de software que sirviera primero para poner en el mapa a Málaga como un sitio al que estaban llegando empresas extranjeras con un desarrollo potente y, por otro lado, para permitir que la gente local se pudiera formar trayendo a ponentes punteros del resto del mundo. Queríamos, por tanto, dar visibilidad y formación. Lo lanzamos el primer año y tuvo una repercusión local y nacional. En la segunda edición el 50% de los asistentes ya fueron extranjeros. Las tres primeras ediciones las hicimos en la Térmica, la cuarta en Marbella, la quinta fue on line por la pandemia y esta es la sexta.

-¿De dónde viene este nombre?

-La idea originaria era hacer el evento sobre lenguajes de computación vinculados a la JVM (Java Virtual Machine) pero la gracia es que desde la primera edición empezamos a invitar a ponentes que no tenían nada que ver con el mundo del Java. Dejamos solo la J porque sonaba bonito. Después de tres años ITRS dejó esta iniciativa pero yo quise continuarla junto a otros voluntarios de distintas empresas tecnológicas en Málaga. Siempre queremos que empresas locales arropen el evento y este año el paraguas de la organización lo están llevando Oracle, Epam, Accenture y Plytix como anfitriones.

-Son 600 asistentes especializados en Big Data. ¿Hay muchos congresos tan específicos de esta magnitud en el mundo?

-No. Que sean tan puramente tecnológicos hay muy pocos. Otros son generalistas con perfiles de todo tipo, pero la diferencia es que este evento es para desarrolladores de Big Data. Es un nicho de personas que se van conociendo poco a poco y en el mundillo de los que se dedican a esto sí es un evento que se conoce. De hecho, ya en la segunda edición, cuando contactábamos a ponentes para la tercera nos decían que habían oído hablar muy bien de 'J on the beach'. Nos daba mucha satisfacción porque hablábamos hasta con ponentes muy top de Silicon Valley.

-¿Cuáles son las principales líneas en las que se está utilizando el Big Data?

-Ya no es solo importante la capacidad para recolectar datos, procesarlos y estructurarlos sino que va siendo cada vez más importante saber qué hacer con esos datos, cómo sacarle fruto. Ese es el perfil del científico de datos, que organiza toda esa información para hacer acciones que te puedan dar una predicción de lo que debes hacer, clasificar la información, generar respuestas, automatizaciones, etcétera. La clave es analizar todos esos datos para sacar una información de valor. En el mundo en el que vivimos hoy en día se tiene muchísima información y te puedes saturar, pero hay que saber analizarla.

-¿Qué sectores están apostando más por esos científicos de datos y le están sacando más rendimiento al Big Data?

-Todos los sectores que están digitalizados son los que pueden sacar más información. Hemos traído, por ejemplo, a gente del sector financiero, de BBVA, para hablar sobre cómo trabajan con su aplicación o como gestionan los datos de sus usuarios. En el comercio electrónico, por ejemplo, la empresa malagueña Plytix tiene un gestor de productos para ecommerce grandes.

-¿Hacia dónde se va?

-A todo lo que tenga que ver con la analítica, el machine learning, la inteligencia artificial... Utilizar algoritmos para obtener predicciones o clasificaciones de forma automática. Cada vez aparecen más soluciones de software que ayudan a gestionar los datos.

-En la sociedad hay dos grandes temores. El primero es que se puedan perder empleos con tanta automatización, aunque también se están generando otros.

-Por un lado se pierden y se ganan por otros y eso se ve, por ejemplo, en las muchísimas escuelas de negocio que hay para desarrolladores. Posiblemente se pierdan empleos más rudimentarios y se ganen otros más técnicos. Es ley de vida. Es lógico. Los trabajos más manuales se perderán a costa del software y de procesos que se están automatizando. Un ejemplo. El sistema para la declaración de la renta. Antes te lo hacía un asesor y ahora te lo hace un programa.

-Otro de los temores es qué se hace con los datos personales que se obtienen. Da la sensación de que los ciudadanos estamos controlados por todos sitios.

-La tecnología puede ser buena o mala dependiendo de cómo se use. Que sea más avanzada no quiere decir que sea más perversa. Hace diez años ya se podía infectar un ordenador con un virus, sacarle información y hacerla pública. No creo que ahora sea más peligroso que hace diez años. Que haya software más avanzado para hacer nuevas tareas no creo que vaya a ser más perjudicial.