Estas son las mejores formas de evitar el cabello encrespado

Evitar el cabello encrespado es una situación problemática a la que muchísimas mujeres tienen que enfrentarse cada día. No es un secreto que a las chicas nos encanta lucir una melena brillante, abundante y saludable, pero cuando no es posible, el estrés es inevitable.

El frizz o encrespamiento es el enemigo de muchas, ya que hace que el cabello tenga una apariencia seca, estropeada y opaca. La causa de este desagradable problema es que la cutícula exterior que cubre y protege cada una de las hebras capilares se va deteriorando por distintas razones.

Uno de los principales motivos de este daño es la genética, se sabe que el cabello tiene ciertos aspectos propios como color, grosor o fortaleza. Cada uno de ellos varía según el individuo. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, en este post encontrarás algunos tips para enfrentar a este enemigo estético.

Formas de evitar el cabello encrespado

El efecto frizz generalmente suele producirse es porque no reciben la suficiente hidratación que se le debe administrar. Es bastante frecuente que esto suceda, por tanto, cuando no hay buena humedad tu melena tiende a romperse fácilmente, debido a la resequedad. Sin embargo, no debes darte por vencida, solo sigue los siguientes consejos para que luzcas un cabello brillante y con vida.

Usa tratamientos capilares hidratantes

La falta de humedad es un factor influyente en el encrespamiento del cabello, así que la mejor opción es recuperar la hidratación de tu melena.En consecuencia, deberás comprar un champú cuyas propiedades proporcionen ese tipo de beneficios, además de una adecuada nutrición. Por lo que antes de efectuar la compra tienes que leer atentamente sus características.

Otros productos esenciales son el amado acondicionador y la milagrosa mascarilla capilar, los cuales deben ofrecer las mismas ventajas que el champú.

De igual forma, si quieres obtener excelentes resultados, es recomendable que acudas a un profesional para que te aplique un tratamiento adecuado.

Plancha de pelo

Se sabe que planchar el cabello constantemente hace que este se encrespe y tenga las puntas abiertas. Mientras mayor sea el tiempo que sometas cada mechón a elevadas temperaturas, mayor será el daño que generes.

De acuerdo con los expertos, el uso de una herramienta de calidad te permitirá dar muchas menos pasadas y conseguir los mismos o incluso mejores resultados. En este sentido, la plancha GHD Max Styler se encuentra entre las mejores del mercado, y es perfecta para un uso doméstico y conseguir un acabado profesional sin tener que acudir a la peluquería.

No uses champús con sulfatos o antigrasa

Este tipo de productos suelen resecar el cabello, dando lugar a un deterioro progresivo a medida que los vas usando en cada lavada. En caso de que tu pelo sea graso, puedes alternar entre un champú de uso frecuente y otro antigrasa para evitar que se dañe. También puedes optar por unas ampollas y aplicarlas en el cuero cabelludo, pero ojo, sin llegar a las puntas.

Lavado del cabello

Primeramente, procura no lavar excesivamente tu pelo, ya que estarás eliminando su grasa natural y, por ende, se resecará. Asimismo, luego de lavarlo y aplicarte tus tratamientos, enjuágalo con agua fría o tibia, jamás caliente. De esta manera, estarás cerrando las cutículas de las puntas, evitando que se abran y alejando el frizz de tu melena.

Usa una línea específica de tratamientos anti frizz

Utilizar distintas gamas de tratamientos anti frizz puede causar un efecto contrario, ya que cada producto tiene propiedades diferentes y chocan entre sí. De igual forma, si notas que una línea en particular no te hace bien, opta por cambiarla a una reparadora, la cual restaurará tu pelo.

Secado natural

Un error habitual entre muchas mujeres es que, al salir de la ducha, se secan el cabello con una toalla. Chicas, esto solo incrementa el frizz, además de romper las puntas de su pelo. En lugar de hacer eso, permitan que se seque de forma natural o usen una camisa de algodón para envolverlo por cierto tiempo.

Climas fríos

Las bajas temperaturas son otro enemigo del cabello, puesto que causan que este se encrespe en pocos minutos de aire libre. En esas circunstancias, deberías abrigarlo con algún accesorio coqueto, sobre todo si lo acabas de secar y no quieres estropear tu trabajo.

Secador de cabello

Estos artefactos se dan la mano con el frizz de tu cabello, debido a las altas temperaturas a la que son sometidos.

No obstante, si sueles usarlo frecuentemente, puedes mantenerlo a una distancia de 20 cm bajo una temperatura intermedia. Finalmente, seca las puntas con aire frío para evitar que se abran.

Conclusiones

Las distintas formas de evitar el cabello encrespado que viste en este post son bastante útiles y fáciles de seguir. No te desanimes, si sigues estos consejos podrás salir y lucir una melena libre de frizz y muy saludable.