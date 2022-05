Vuelca la mesa contra una traumatóloga del CARE de Málaga por discrepancias con la atención

Profesionales del Hospital Regional se han concentrado este viernes en protesta por dos agresiones. Una, en la que una usuaria y su acompañante volcaron la mesa contra una traumatóloga y otra en la que dos personas escupieron a vigilantes de seguridad del centro sanitario. Los compañeros de los agredidos y la dirección expresaron con la concentración su respaldo a los trabajadores y visibilizaron su repulsa hacia los hechos.

La agresión a la traumatóloga ocurrió el pasado martes. Una mujer acudió con su pareja a la consulta en el Centro de Especialidades de Alta Resolución (CARE) José Estrada, en el Muelle de Heredia. Debido a discrepancias con la atención, comenzaron a insultarla y terminaron por volcarle encima la mesa, según denunció UGT, que condenó la agresión. La médico no sufrió daño físico. Al parecer, según fuentes sanitarias, la paciente quería que la especialista le hiciera determinado informe con fines a su jubilación, a lo que la facultativa se negó. La médico alertó a seguridad y de inmediato se personaron en el lugar efectivos de la Policía Nacional. La profesional interpuso la correspondiente denuncia.

No fue la única agresión del complejo hospitalario. En las Urgencias del Regional, al día siguiente, ocurrió otra. En este caso, dos usuarios que habían acudido a ese dispositivo asistencial escupieron a dos vigilantes del centro sanitario. Estos trabajadores, aunque trabajan en el hospital, pertenecen a una empresa externa. Además no son sanitarios. Por ello, existían dudas sobre si este ataque podría tipificarse como atentado, una figura en la que sí se encuadran desde hace más de una década las agresiones al personal de los centros sanitarios y que ha endurecido las penas contra los agresores. No obstante, la dirección del hospital transmitió que "absolutamente todos los profesionales que trabajan en el hospital, sean de la categoría que sean, cuentan con nuestro apoyo".

La concentración contra ambas agresiones ha tenido lugar a las 11:00, ante la puerta del pabellón B y ha congregado a una treintena de trabajadores del complejo hospitalario.