Estas son las multas a las que podrían enfrentarse los agricultores de Málaga

Las protestas de los agricultores malagueños podrían derivar en sanciones. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, anunciaba que la concentración "no está autorizada", pues no se ha comunicado en tiempo y forma, como ordena la normativa del Ministerio de Interior. Por ello, el Gobierno no descarta sancionar a los agricultores.

El Ministerio de Interior concreta que una concentración debe ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de las mismas, y con una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo (solamente en caso de urgencia la comunicación podrá hacerse con 24 horas de antelación).

Sanciones a los agricultores por no comunicar la manifestación

Respecto a las sanciones, están recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. En ella se recogen las sanciones (artículo 39) a las que se enfrentarían los infractores. A nivel económico, las consideradas muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

También se recogen sanciones no económicas, como la incautación de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los efectos procedentes de ésta.

El artículo 36 de esta Ley recoge las infracciones graves, en la que encontramos el siguiente apartado: "Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana". En el caso de los agricultores andaluces, desde que comenzaron su manifestación, han cortado tanto carreteras como vías municipales, pues han desarrollado sus protestas con tractores.

Multas por el corte del tráfico, de 35 a 70 euros

La manifestación del sector agrario ha supuesto el corte de varias vías de circulación, tanto dentro de la propia ciudad de Málaga, como en carreteras de la provincia. En la ciudad sobre todo se ha visto afectado los accesos al puerto. Y las interrupciones de tráfico en carreteras han sido mayormente en los municipios del Valle del Guadalhorce. Ronda los cortes afectaron a las vías que conectan la ciudad del Tajo con la Costa del Sol y Sevilla.

Respecto a las sanciones, "cortar al tráfico una vía sin la preceptiva autorización municipal" es una infracción leve, con multas de 35 a los 70 euros, según el anexo a la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación recogida por la Diputación de Málaga. Multa a la que podrían enfrentarse los agricultores.