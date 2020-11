La tasa baja, pero 19 municipios de Málaga tienen más de 500 casos de Covid por 100.000 vecinos

A falta de una vacuna, las medidas restrictivas de la movilidad y los contactos surten efecto. La tasa de nuevos casos de coronavirus baja en la provincia de Málaga. Diez puntos en apenas un día. El lunes era de 271,3 infectados por 100.000 habitantes diagnosticados por PCR en los últimos 14 días y este martes es de 261,6. Es la más baja de Andalucía y sensiblemente menor que la autonómica, que se sitúa en 430,9.

Estas cifras –que son la media provincial– deben ser un aliciente para no bajar la guardia y continuar respetando las medidas dispuestas por las Administraciones para contener la pandemia. No sólo por responsabilidad, sino porque no se pueden lanzar las campanas al vuelo. De hecho, en 19 municipios malagueños el virus está todavía en niveles altos de propagación, ya que la tasa prosigue por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. En general, son pueblos pequeños del interior. Ronda es la excepción, dado que es la única ciudad que registra una cifra superior a esa barrera.

De las localidades por encima de los 500 casos por 100.000 vecinos, 12 corresponden a la Serranía rondeña, tres a la Vega de Antequera, dos a la Axarquía y otras tantas al Valle del Guadalhorce. Cuevas del Becerro es el municipio con la tasa más elevada de la provincia. La Consejería de Salud y Familias informa que registra 4.090,6 nuevos casos por 100.000 habitantes. Le siguen, en este orden: Júzcar (2.586,2), Alpandeire (2.307,7), Algatocín (1.513,2), Montejaque (1.452,3), Cañete la Real (1.441,4), Serrato (1.048,2), Montecorto (1.011,8), Cortes de la Frontera (935,2), Ronda (835,4), Yunquera (733,2), Benalauría (684,9), Almargen (665,3), Casabermeja (653,0), Gaucín (634,5), Canillas de Aceituno (596,3), Alameda (558, 5), Arriate (560,7) y Ardales (520,0).

Más allá de la situación puntual de estos municipios, en su conjunto, la incidencia en la provincia sigue una tendencia a la baja que también se registra a nivel autonómico. En Málaga, del lunes al martes descendió de 271,3 casos por 100.000 habitantes a 261,6. En Andalucía, de 449,2 se pasó a 430,9 en ese mismo lapso de tiempo.

La provincia que peor está de la comunidad autónoma sigue siendo Granada, con una tasa de 711,8 infectados. Por eso es que en ese territorio la Junta de Andalucía ha adoptado medidas más estrictas. Le siguen Jaén con 578,6, Huelva con 472,4, Cádiz con 460,7, Sevilla con 413,1, Almería con 397,3, Córdoba con 343,7 y Málaga con el citado indicador de 261,6. Esta última provincia y Almería fueron las que tuvieron los números más altos de casos al principio de la pandemia. Sin embargo, en la actualidad, junto con Córdoba, son los tres territorios que están en mejor situación en la región, en comparación con el resto de provincias de la comunidad autónoma, según los datos que facilita la Consejería de Salud y Familias.