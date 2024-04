La Axarquía, la comarca de Málaga con más piscinas por habitante: una por cada tres vecinos

El lío con las piscinas este verano en Málaga todavía no tiene claro su desenlace. Después de que las lluvias de Semana Santa hayan logrado aliviar la raquítica situación de los embalses, la Junta de Andalucía decidió suavizar las restricciones de agua y anunció que podrían llenarse las piscinas comunitarias, pero dejó a las privadas fuera y echó la pelota al tejado de los ayuntamientos. El propio presidente andaluz, Juanma Moreno, ha insistido estos días en que son los consistorios los que tienen que decidir si permiten o no llenar las piscinas de cada municipio si son capaces de cumplir el límite de 200 litros por habitante al día. Así las cosas, ahora mismo es una incógnita saber qué pasará con muchas de las 79.124 piscinas que hay en toda la provincia de Málaga.

Es difícil saber cuántas de esas 79.124 piscinas (518 cubiertas y 78.606 al aire libre) son privadas, pues los datos del Catastro no distinguen su titularidad. Pero observando su distribución y viendo el gran número de piscinas que se localizan en zonas rurales se puede deducir que una gran mayoría de ellas son de uso privado. No hay ni una sola de las 103 localidades malagueñas que no tenga piscinas en su territorio. Así, aunque en números absolutos sea Marbella la que más tiene (10.744), seguida de Mijas (8.212), Málaga capital (5.926) y Alhaurín de la Torre (4.976), la realidad es que son los municipios pequeños los que, en relación a su población, disponen de más piscinas.

Arenas, el pueblo de Málaga con más piscinas por habitante

De toda la provincia de Málaga, la Axarquía es la comarca que más piscinas por habitante concentra. Tanto que en varios de sus municipios los vecinos caben a una piscina cada tres personas. En estos casos, la inmensa mayoría de estas piscinas están casas rurales, fuera de las zonas urbanas.

En este ranking está a la cabeza Arenas, con una por cada 2,7 vecinos (son 1.264 habitantes y tienen 470 piscinas). Pero no se quedan atrás otros pueblos de la zona como Árchez, con 119 piscinas y 391 vecinos (una por cada tres); Sedella, con 145 piscinas y 611 personas (una por cada cuatro); Frigiliana, con 1.037 piscinas y 3.322 habitantes (una para cuatro); Canillas de Albaida con 801 habitantes y 212 piscinas (también una para cuatro) o Cómpeta, con 975 de estas instalaciones y 3.875 personas. La misma proporción tiene Alcaucín, con 806 piletas y 2.554 habitantes, o La Viñuela, que con 2.059 de población dispone de 607 piscinas.

Frente a esto, Vélez-Málaga, la capital de la comarca de la Axarquía, tiene 85.377 y 2.965 piscinas (25 cubiertas), lo que da una ratio de 3,4 piscinas por cada 100 habitantes. El número de estas instalaciones también es significativo en otros grandes municipios axárquicos, como Nerja, que tiene 1.767 (8 por cada 100 habitantes); Torrox, con 1.648 (7,8 por cada 100 habitantes) y Rincón de la Victoria con 2.027 (3,9 por cada 100 habitantes).