Repunta el número de ‘ni-nis’ en Málaga tras cuatro años consecutivos de caída

Los jóvenes malagueños vuelven a acomodarse y a ver el futuro con mayor relajación. El número de ni-nis, es decir, aquellos jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan se ha vuelto a incrementar en la provincia de Málaga tras cuatro años consecutivos de descenso, frenando así una tendencia positiva. En el segundo trimestre del año había en Málaga 39.900 ni-nis, lo que supone 400 más que en el primer trimestre y 2.700 más que hace un año, según los datos facilitados a este diario por el Instituto Nacional de Estadística procedentes de la Encuesta de Población Activa.

Que haya 40.000 jóvenes en Málaga sin oficio ni beneficio es preocupante para la sociedad, ya que provoca incertidumbre en las futuras generaciones en un contexto marcado por la precariedad laboral y la temporalidad. Eso no quiere decir que haya 40.000 vagos porque muchos de ellos sí han realizado los estudios que han querido o han podido pero, sin embargo, no están teniendo la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

Muchos se desaniman en un mercado en el que, por ejemplo, para este verano lo que más pedían las empresas en esta provincia eran ayudantes de cocina, camareros o mozos de reparto en los almacenes. Hay jóvenes que, por sus circunstancias familiares, tienen que buscarse la vida como sea para llevar ingresos a casa, aunque su trabajo no les resulte satisfactorio o no se adapte a su expediente académico. Sin embargo, hay otros muchos jóvenes que, afortunadamente para ellos, no necesitan trabajar para vivir y que, una vez finalizados sus estudios, esperan a que les llegue una buena oportunidad laboral antes que trabajar en lo que sea.

Tendencia positiva La recuperación económica permite que haya más empleos disponibles

En cualquier caso, Málaga está en plena recuperación económica –lleva varios años incrementando su PIB por encima del 3%– y eso permite que haya más empleos disponibles. La comparativa con los años de la crisis, donde se disparó el dato de parados en todos los segmentos de edad, es clara. En 2008, el año que comenzó oficialmente la crisis, en 2010 y en 2012 se superaron los 70.000 ni-nis en la provincia malagueña, mientras que en 2009, 2011, 2013 y 2014 se rebasaron los 60.000. Entre 2015 y 2018 hubo un descenso continuo, registrándose el volumen más bajo el año pasado con 37.200 personas en el segundo trimestre del año. En 2019 ha vuelto a repuntar, aunque esos 40.000 jóvenes malagueños que, según el INE, ni estudian ni trabajan son menos que los que había en pleno boom económico, pues en 2005 había contabilizados 50.600 y en 2006 ó 2007 había más que ahora.

En la vida siempre hay polos opuestos y si hay ni-nis también hay sí-sís, es decir, jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian y trabajan a la vez. Requiere un esfuerzo importante y son bastante menos que los ni-nis, aunque los hay. Según el INE, en el segundo trimestre de este año había en la provincia malagueña 11.800 jóvenes que compaginaban sus estudios con el trabajo. Es un volumen considerable, aunque es llamativo el fuerte descenso que se ha producido al contabilizarse 2.500 menos que en el primer trimestre de este año y 5.600 menos que en junio del año pasado. El mínimo se alcanzó en 2012, en plena crisis, con 9.000, mientras que los años del auge económico se superaron ampliamente los 30.000.

Isaías Vázquez Sánchez: “Quería estudiar otro ciclo de grado superior, pero me quedé a las puertas”

Isaías Vázquez Sánchez, de 21 años, estudió un grado medio de Sistema de Telecomunicaciones y después continuó con el superior, del que se graduó hace ya más de un año. “Al acabar quería estudiar otro ciclo de grado superior, pero me quedé a las puertas”, se lamentaba. Desde que terminó el grado superior, ha estado intentando incorporarse al mundo laboral. Durante este tiempo, el joven solo consiguió encontrar un trabajo temporal de tres meses como electricista, “era un trabajo por obra y servicio y ya se acabó”. A partir de entonces, Vázquez ha continuado buscando trabajo, aunque sin mucho éxito: “Una vez que me dejaron parado intenté encontrar trabajo, pero me fue imposible”. En ocasiones, ha realizado algunos trabajos esporádicos como músico o fotógrafo amateur que le han permitido no depender plenamente de la economía de sus padres, con los que vive. “Mi día a día me lo costeo yo mismo”, aseguró. En su opinión, esta situación se debe a la falta de interés de las empresas por contratar a personas sin experiencia laboral: “No les interesa formar a una persona que solamente tiene estudios porque tendrían que enseñarle y al final ganarían menos dinero”. Pero esta circunstancia, lejos de desalentarlo, ha provocado que Vázquez recupere su interés por estudiar y tiene previsto comenzar este año el Grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones en la Universidad de Málaga.

Carmen del Valle: “Quiero volver a estudiar porque en España la situación está difícil para encontrar trabajo”

Carmen del Valle Rodríguez actualmente no estudia ni trabaja, pero cuenta con formación en distintas disciplinas y experiencia laboral. A sus 22 años, la joven estudió un grado medio de Comercio y Marketing y un grado superior de Educación Infantil. Éste último lo finalizó en junio de 2018 y desde entonces no ha continuado con su formación para centrarse en encontrar trabajo. “Mientras estudiaba he trabajado algún fin de semana como dependienta o camarera”, explicaba Del Valle. Pero el último y más duradero fue tras acabar su último grado. Trabajó en Dublín durante 18 meses como educadora en una escuela infantil: “Me fui para aprender el idioma y para saber cómo era estar fuera de casa e independizarme”. “Dejé mi último trabajo porque me apetecía volver a España”, confesó. En estos momentos, Del Valle está buscando trabajo: “Creo que la búsqueda va bien”, indicó. A pesar de no tener ingresos mensuales, la joven se costea todos sus planes : “Estuve trabajando bastante tiempo en Dublín, así que tengo dinero ahorrado que me permite pagar lo que necesito, pero si me hace falta algo sé que puedo acudir a mis padres”. Entre sus ideas para el futuro, Del Valle ha optado por continuar estudiando y ha decidido iniciar un nuevo curso de integración social en septiembre. “Quiero volver a estudiar porque pienso que en España la situación actual es complicada y es difícil encontrar trabajo, y creo que cuanta más formación tenga será más fácil”, explicó.

Melania Gómez Ruiz: “Me encontré ante un mercado laboral en el que no quieren a gente sin experiencia”

A veces resulta complicado encontrar trabajo, pero si, además, no se tiene experiencia laboral, puede ser todo un reto. Es el caso de Melania Gómez Ruiz, que tiene 20 años. Una vez acabó la educación secundaria, decidió estudiar un grado medio de Farmacia, que finalizó este 2019. Tras graduarse, decidió emprender la búsqueda de empleo con la esperanza de trabajar en su sector. Pero a la joven no le fue como esperaba: “Al acabar me encontré ante un mercado laboral en el que no quieren a gente sin experiencia”, aseguró, “está siendo muy difícil encontrar trabajo, no hay empleos y si los hay piden muchos requisitos”. Su objetivo es trabajar durante este año para conseguir tener más posibilidades en ofertas de empleo futuras y con mejores condiciones que las que ha encontrado hasta ahora. “Espero tener trabajo durante la temporada de invierno”, apuntó. Actualmente, la joven confiesa que aceptaría cualquier empleo: “No me importaría, tengo muchas ganas de trabajar y estaría dispuesta a hacerlo si me dan la oportunidad, aunque no sea en mi sector”, “pero mientras sale algo ayudo a mi madre en casa y ahorro lo que puedo”, añadió. Gómez prevé seguir formándose, aunque no en un futuro próximo: “Volveré a estudiar porque quiero seguir aprendiendo sobre farmacia, pero no creo que sea hasta el año que viene”.

Neftalí Pozo Quirós: “Dejé de estudiar hace unos cinco años porque la situación familiar no era muy buena”

Hay ciertas circunstancias que pueden influir en el futuro profesional. Neftalí Pozo Quirós tuvo que abandonar la ESO con 16 años. “Dejé de estudiar hace unos cinco años porque la situación familiar no era muy buena en esos momentos y empecé a trabajar para ayudar económicamente”, explicó. Ahora, a sus 21, y como consecuencia de comenzar a trabajar a una temprana edad, no cuenta con ningún tipo de formación: “He pensado alguna vez en seguir estudiando porque la situación laboral es bastante complicada, pero no es algo que me haya planteado hacer ahora mismo”. El joven ha sido trabajador desde su adolescencia y ha aprovechado todas las oportunidades laborales que se le han presentado. Cuenta con experiencia en el sector de la restauración como camarero y ayudante de cocina y en el sector agrícola, en el que ha trabajado en la recolección de la aceituna. Sin embargo, actualmente está inactivo: “Tengo un trabajo temporal en el que me llaman para trabajar algunos meses, pero ahora mismo estoy parado”. Aunque cuenta con este empleo irregular, está inmerso en la búsqueda de trabajo para conseguir mejores condiciones y, sobre todo, estabilidad: “Estoy buscando principalmente en la cocina, pero la verdad es que aceptaría de cualquier cosa”, confiesa. Mientras, consigue mantenerse con sus ahorros y el dinero del desempleo, aunque añade que por parte de su familia siempre recibe alguna ayuda.