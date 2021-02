¿Pueden ir los niños en patinete y en bici por las aceras y paseos?

La reciente entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad de Málaga lejos de calmar a quienes desde hace años vienen cuestionando la estrategia municipal en lo relativo a las bicicletas y vehículos de movilidad personal, los ha enrabietado más. La decisión del Consistorio de, en línea con lo decidido a nivel nacional por la Dirección General de Tráfico (DGT), de sacar esos vehículos de las aceras y espacios peatonales sigue generando controversia y malestar.

Son muchas las preguntas que los afectados por esta medida se vienen haciendo en las ultimas semanas. Y una de las más habituales tiene que ver con la circulación de los más pequeños. ¿Pueden los niños ir con sus bicis y patinetes por las aceras? ¿Están obligados, según la normativa, a tener que discurrir cuando no haya carril bici específico por los viales 30?

El concejal de Movilidad, José del Río, responde a esta cuestión. "Los niños sí pueden ir por las aceras y espacios peatonales con sus bicis y patinetes, porque se les da consideración de juguetes y no de vehículos", precisa. Este punto, aunque no queda expresamente señalado en la ordenanza, queda aclarado. Pero tiene condicionantes evidentes. Porque los menores no suelen circular con sus bicis en solitario, sino acompañados de sus padres u otros mayores.

¿Qué ocurre en ese caso? El edil, en esos supuestos, es igualmente preciso. Si bien los niños sí pueden circular con normalidad por esas zonas peatonales, los mayores que vayan con sus bicis tendrían que ir a pie. "Si quieres que esos niños vayan acompañados por los mayores con su bicis no puede ser; porque dónde está el acompañamiento, qué consideramos mayor o menor; van compitiendo, van paseando", expone.

Esta contestación, si bien concreta el escenario normativo, no satisfará a muchos padres que en las últimas semanas vienen clamando, de manera especial en redes sociales, por el riesgo que tiene para los menores tener que compartir los carriles 30 con el resto del tráfico motorizado. Si bien la obligación de coches y motos que circulen por estos viales es la de respetar la velocidad máxima permitida, la realidad es que pocos lo hacen.

En este supuesto, ¿qué ocurre si un padre quiere ir con sus hijos desde el Centro hasta el Peñón del Cuervo? De acuerdo con las explicaciones del concejal, mientras los menores sí podrían discurrir por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, donde no hay carril bici, el mayor tendría que hacer o bien a pie o bien por el carril 30.

Precisamente, ante la previsión de que este fin de semana sean más los movimientos en bicicleta y patinetes en las zonas peatonales de la ciudad, la Policía Local va a activar un refuerzo del dispositivo de vigilancia con el objetivo de hacer cumplir la nueva ordenanza. En este caso concreto, la previsión es que haya cuatro indicativos desplegados en la zona de Pedregalejo, los Baños del Carmen y el Paseo de la Farola y la zona de Huelin y Sacaba Beach.