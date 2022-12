La ocupación hotelera en la provincia de Málaga baja al 49% este puente de diciembre

El no puente de diciembre no ha venido bien para los hoteleros malagueños. Tampoco las incidencias climatológicas de estos días, aunque bien deseadas por el campo y las reservas hídricas de cara al próximo verano. Que los colegios andaluces y de otros puntos de la geografía nacional hayan abierto lunes, miércoles y viernes ha dejado fuera de juego al turismo familiar. También ha influido la inflación y otros factores económicos. El caso es que las previsiones de ocupación para estos días de fiesta de diciembre, que fueron estimadas en el 55%, se han quedado seis puntos por debajo, en un 49%.

Explica Javier Hernández, vicepresidente y portavoz de Aehcos, Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, que la lluvia ha provocado un 10% de cancelaciones, aproximadamente. Pero, más que el arrepentimiento de viajar a última hora por el tiempo, la bajada la ha provocado el parón en el ritmo de reservas que se venía registrando en meses anteriores.

Si la tendencia era al alza desde el mes de mayo hasta noviembre, lo que puso la ocupación hotelera de la provincia malagueña en cifras por encima de 2019, en diciembre se ha revertido esta inercia para bajar varios puntos. El puente del último diciembre anterior a la pandemia los visitantes ocuparon el 70% de las camas de la provincia de Málaga. Esto supone 21 puntos por encima de este 2022, motivado, muy probablemente, por el reparto de los días en el calendario y por el empobrecimiento de los hogares debido a la subida del IPC.

En todo diciembre de 2019 la ocupación de camas en hoteles de la provincia fue de un 55,13% y "la previsión de este mes ahora mismo está en el 51%, cuatro puntos por debajo que hace tres años", comenta el vicepresidente de Aehcos.

"Más que cancelaciones, el problema es que ha habido pocas reservas para estos días", comenta Hernández. "En función de la velocidad de reserva que llevábamos hasta diciembre, la previsión era del 55% pero nos hemos quedado en bastante menos", lamenta el portavoz de la asociación. Además del peso que ha tenido la situación meteorológica, "hay que sumarle que la mayoría de los colegios han tenido clases salvo martes y jueves, así que el turismo familiar no se ha movido, así que estas fiestas no han tenido el impacto esperado", agrega.

Igualmente destaca que hay zonas del interior de la provincia que solo han conseguido llenar un 30% de sus plazas hoteleras, como Ronda, Antequera y localidades de la Axarquía y del Valle del Guadalhorce. "Los turistas han decidido no hacer las escapadas previstas para estas fechas y no ha habido movimiento en lo que nosotros llamamos el pick up, el ritmo de reservas", estima el vicepresidente de Aehcos.

Cierre del año 2022

Con la bajada de este mes de diciembre, los empresarios hoteleros estiman que 2022 va a cerrarse con un leve descenso con respecto a 2019, justo antes de que el Covid irrumpiera como una apisonadora en este y otros muchos sectores productivos. Estiman que la ocupación bajará un 7% este año en relación a cifras anteriores a la pandemia.

"Intervienen varios factores, uno importante es la inflación", detalla Hernández. También la subida de los costes energéticos y los tipos de interés que están encareciendo las hipotecas. La situación financiera de las familias que viajan no es la misma que hace unos meses y se recortan gastos en ocio y viajes.

A esto hay que sumar la situación de las economías a raíz de la guerra en Ucrania y la alta inflación en el Reino Unido. "Todavía no hemos recuperado el turismo británico, que está un 15% por debajo de 2019, según la disponibilidad de plazas aéreas que hay de enero a diciembre de 2022 con respecto a las de hace tres años", indica el portavoz de Aehcos. "Íbamos subiendo y hemos vuelto a caer", concluye Hernández.