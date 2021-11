Pacientes y profesionales piden un plan de choque contra las listas de espera en Málaga

Pero no es la misma realidad que describen algunos médicos de Atención Primaria. Un facultativo de un centro de salud señalaba que en más de una ocasión, si sospechan que un enfermo con dificultades para lograr una cita con un especialista puede sufrir una patología grave , intentan contactar directamente con el hospital para facilitarle ese acceso .

Un ginecólogo admitía “un discreto retraso” en las listas de espera quirúrgica en su hospital de las patologías “benignas demorables”, así como en las revisiones . Aseguraba además que las pacientes con problemas graves “prácticamente” no han sufrido retrasos en su asistencia.

“La situación aún no se ha recuperado en comparación con la realidad que había antes del Covid porque los profesionales somos los mismos . Los pacientes estables que se podían diferir se han diferido. Pero ahora que la situación tiende a normalizarse, los pediatras de los centros de salud están empezando a derivar todo lo que no han visto antes ”, decía un médico del Materno.

Un traumatólogo –“defensor a ultranza de la sanidad pública”– reprochaba sin embargo que con los conciertos “se esté empujando a los pacientes a clínicas privadas” . Y afirmaba:“Son cirugías pequeñas, con pocas complicaciones. Eso sí le interesa a las privadas. Pero lo que supone un riesgo, no lo quieren”. Por ello aseguraba que los casos más complejos se acumulan en la sanidad pública. Además, indicaba que los pacientes derivados a conciertos muchas veces quedan en un “limbo” cuando sufren complicaciones .

Profesionales consultados apuntaban que las especialidades con más demoras son las quirúrgicas . Porque con el Covid se destinaron más camas de UCI, espacios y profesionales a la atención urgente de los infectados con el virus . Muchas operaciones no urgentes se aplazaron para destinar áreas con respiradores y plantas de hospitalización a la atención de los afectados por el coronavirus. Así, las operaciones pospuestas se fueron acumulando. “Y yo ahora en consulta puedo ver a dos pacientes más de prisa, pero en un quirófano no se pueden operar a dos pacientes a la vez”, advertía un facultativo.

Un facultativo de familia comentaba que acababa de atender a un paciente al que derivó al traumatólogo en mayo y que seguía sin cita. “Como los administrativos tienen delante a los enfermos reclamando, a veces no encuentran más solución que decirles que vuelvan a su médico de cabecera para que los derive por segunda vez”, señalaba. “Y esta situación se repite a menudo”, aclaraba. El problema es que eso duplica el trabajo del profesional de atención primaria y no resuelve la patología .

Resulta difícil resumir la situación porque varía según las especialidades y los centros . Y además, porque los datos que publica de forma esporádica la Administración sanitaria siempre están bajo la sospecha de no reflejar la realidad del problema.

Los hospitales destacan su esfuerzo y que la situación está casi normalizada

Desde los hospitales la situación no se ve como la pintan los pacientes. “Aunque depende de la especialidad, no vamos mal y acabaremos el año bastante bien. No hay grandes esperas en ninguna especialidad. Salvo algunas con pequeña demora, como Traumatología, vamos bastante bien, teniendo en cuenta las circunstancias”, aseguró una portavoz del Clínico.

Desde este centro se resaltó que, tras “el grandísimo esfuerzo” realizado en los últimos meses y el “buen rendimiento de la actividad quirúrgica”, la situación de la cirugía programada está bastante “normalizada”. Desde el Regional también se indicó que el hospital “está trabajando a pleno rendimiento” para recuperar la normalidad previa a la pandemia.

En esta crisis sanitaria, el Hospital del Guadalhorce –que depende del Clínico– ha sido un balón de oxígeno que ha permitido descargar al centro sanitario de Teatinos de la actividad no Covid. El hospital de Cártama –y también el Marítimo, aunque en menor medida– ha sido esencial en esta coyuntura para que operaciones menos complejas, pero muy prevalentes no se acumularan.

De hecho, la Junta se resistía a abrir la hospitalización del Valle del Guadalhorce, hasta que la pandemia obligó a ponerla en funcionamiento. Así, el Clínico –el hospital con más enfermos Covid de la provincia– pudo trasladar allí a enfermos de otras patologías y liberar camas en su edificio principal. En estos 20 meses de pandemia, los hospitales han priorizado la actividad oncológica, la urgente y la atención a pacientes Covid.

Por ello, desde la asociación Málaga Accesible, que agrupa a más de 70 asociaciones de pacientes, se insiste en que los más perjudicados por los retrasos son los enfermos con patologías menos graves. No obstante, advertían que a veces éstas pueden ser invalidantes y causar dolor. A su vez, los oncólogos alertaban de que debido al miedo de los usuarios a contagiarse y también al atasco derivado de la pandemia, ahora ven tumores en estadíos más avanzados que antes.