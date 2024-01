¿Los pellets de Galicia pueden llegar a Málaga?

Los pellets de plástico que desde mediados de diciembre manchan las costas de Galicia están ocupando un territorio cada vez más amplio. Ya han llegado también a Asturias, Cantabria y el País Vasco, y este miércoles aparecieron algunas de estas bolitas en la playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), aunque en este último caso todavía se analiza si podrían proceder del mismo vertido. La cuestión es si estos pellets podrían llegar a las playas de Málaga.

A priori se podría pensar que no existe tal riesgo, pero según lo que explica Juan Jesús Martín, profesor del Instituto Universitario de Biotecnología y Desarrollo Azul (IBYDA) de la UMA, no es imposible. "Cuando hay un vertido en altamar las corrientes marinas pueden llevarlo a cualquier punto", asegura este experto.

Los plásticos que contaminan Galicia y el Cantábrico proceden de un barco, el Toconao, que perdió parte de su carga frente a las costas del norte de Portugal. El accidente tuvo lugar el 8 de diciembre y fueron seis contenedores los que cayeron al mar, uno de ellos con más de 1.000 sacos de estos microplásticos.

En este caso, según ha explicado el experto, si las corrientes del Atlántico se dirigen hacia el sur podrían trasladar los pellets de Galicia hasta el Estrecho, y desde ahí sería relativamente sencillo que acabasen el las costas malagueñas.

De momento, el servicio de Emergencias 112 Andalucía no ha registrado ningún aviso por la presencia de pellets en Málaga. Algo que sí ha sucedido en Cádiz, donde un particular alertó de un pequeño vertido en la playa de Bolonia, en una duna del Parque Natural del Estrecho de Gibraltar. Hasta la fecha es el único punto de Andalucía en el que han aparecido, aunque se desconoce si son del mismo vertido que afecta a Galicia o si pueden proceder de otro buque.

Al respecto, una portavoz del 112 ha detallado que se han tomado muestras y "se están sometiendo a estudio" para determinar "qué composición tienen" y tratar de "vislumbrar de dónde vienen". "La Consejería de Sostenibilidad y agentes de medio ambiente están muy pendientes por si llegaran a otros puntos del litoral andaluz... pero por el momento no hemos tenido noticia", han afirmado desde el 112.

El experto del IBYDA consultado no descarta que se trate de los mismos pellets, que hayan alcanzado el Estrecho un mes después de caer al mar al norte de Portugal. "En el Estrecho de Gibraltar está la puerta del Mediterráneo, y Málaga está en el corazón del mar de Alborán", recuerda Martín, que comenta que "Si se confirma que las que han aparecido en la playa de Bolonia son las mismas que hay en Galicia, es posible que lleguen a Málaga". "Esperamos que no ocurra", apostilla.

Tal y como ha expuesto Martín, en el Estrecho hay "una corriente importante de entrada de agua del Atlántico al Mediterráneo", se trata de corrientes superficiales intensas y por tanto "todo lo que flote se puede meter". Es decir, que podrían llegar a través del Estrecho y una vez aquí, la marea las podría distribuir por distintas playas, incluidas las de Málaga, "de la misma forma que llegan las algas invasoras" -aclara-.

Medidas para frenar los pellets

Según el profesor del Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul de la Universidad de Málaga, no sería necesario cerrar las playas porque los pellets "no son peligrosos directamente para las personas", pero un vertido de este tipo no es fácil de abordar, sobre todo, por el diminuto tamaño de estas bolas deplástico. Miden entre 1 y 5 milímetros y son traslúcidas, por lo que no se ven en el mar.

Lo más sencillo sería limpiar las playas de forma manual, algo que supone la para "cribar la arena". "Para hacerlo de manera efectiva se tendrían que usar máquinas y muchas personas", señala Martín.

En cuanto a quitarlas directamente del mar, este experto considera que es "todavía más difícil, porque son traslúcidas y muy pequeñitas". "La única forma sería buscar en el entorno donde se produjo el vertido por si pueden quedar flotando sacos que no se hayan roto... esos sacos sí se podrían retirar, pero detectarlos en mar abierto es difícil", afirma.

Martín también subraya que las posibilidades de que se produzcan vertidos de esta u otra sustancia contaminante en las costas de Málaga es alta, dado que "por aquí pasan cientos de barcos todos los días, algunos de ellos cargados con sustancias tóxicas".

Por eso, apunta que "esto nos tiene que servir para solicitar que haya un buen control de los barcos que contienen estas sustancias entrando o saliendo del Mediterráneo" y, además, insiste en que "sería bueno que en Andalucía tuviésemos un protocolo de acción voluntaria para que en estos desastres medioambientales haya una buena coordinación, ya que tenemos muchas papeletas para que esto pueda ocurrir en cualquier momento". "Cuando pasa algo de esto, la gente se vuelca en colaborar y es normal, pero si no hay una buena coordinación puede que no se haga bien", asegura.