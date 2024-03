Más de 11.000 personas se dan cita en la Feria del Empleo de Málaga

La Feria del Empleo de Málaga ha vuelto a abrir sus puertas este martes. De 9:00 a 15:00 más de 11 aspirantes y 80 empresas se han dado cita en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) en esta feria que organiza el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). Además, también se han llevado a cabo diferentes conferencias, talleres y otras actividades enfocadas a promover y a dinamizar el mercado laboral.

Este encuentro, que tiene lugar cada año, ha recibido a miles de jóvenes en busca de su primer empleo, a personas que están buscando un trabajo porque se encuentran en desempleo o a adultos que quieren cambiar su vida y encontrar nuevas oportunidades. Del mismo modo que el público ha sido de todas las edades, las empresas participantes pertenecen a diferentes sectores. Desde marcas de ropa hasta supermercados, pasando con restaurantes, hoteles, empresas tecnológicas e incluso academias de inglés.

“Estoy especializada en programación. Me interesan las empresas tecnológicas y como este sector tiene mucha demanda creo que tengo posibilidad de encontrar empleo”, ha asegurado Anush. La joven ha llegado por primera vez a esta Feria del Empleo para buscar un nuevo trabajo, pero lo que más le interesa es informarse sobre qué perfiles y formaciones exigen las compañías para seguir formándose y poder trabajar de lo suyo lo antes posible.

Carolina está buscando trabajo como dependienta, cajera, azafata promotora y en esta feria su objetivo era recordar a antiguas empresas con las que ha trabajado que estaba disponible. Al mismo tiempo, Isabella ha entregado su currículum a todas las empresas hoteleras de la feria. “Tengo experiencia como camarera de pisos, pero estoy echando en otros sitios para tener más oportunidades”, ha explicado la joven.

Más de 80 empresas

En el caso de las empresas, se han presentado más de 80. Entre ellas estaban hoteles, restaurantes y supermercados como Carrefour, Only You, El Corte Inglés, Hotel Molina Larios, McDonald's, grupo Trocadero, Primark o Aldi; empresas de servicio como Servihogar; tecnológicas o educativas como Arelance, Densa Ten, Evad o Kids and us.

Este martes en Denso Ten han estado buscando dos perfiles: técnico ingeniero de automoción y técnico de sistemas informáticos, además de darse a conocer. “Buscamos personas con una cualificación específica de cada sector y que tengan ganas de incorporarse a trabajar e iniciativa”, ha explicado Sandra García, trabajadora de la empresa. También piden que tengan un año de experiencia e inglés fluido. Asimismo, intentan que en la empresa haya un 50% de mujeres y de hombres. García ha señalado que “es cierto que hay puestos donde hay más hombres que mujeres, pero para el puesto de sistemas informáticos han venido muchas mujeres”.

Por su parte, Catalina Reina trabaja para Free Telecom y están buscando asesores comerciales de tienda, auxiliares administrativos e informáticos. “Queremos personas con mucha actitud y con capacidad de venta”, ha apuntado. En cuanto a la llegada de currículums, ha destacado que “no hemos parado en toda la mañana” y se los han enviado a través de QR y de manera presencial.

En el caso de Unei, Bárbara, una de sus trabajadoras, ha relatado que el 80% de las personas que trabajan para ellos tienen alguna discapacidad porque son “un referente europeo en la integración laboral de personas con enfermedades mentales y otras discapacidades”. Además, ha asegurado que durante la mañana han tenido cuatro entrevistas para puestos de limpieza, jardinería, asistencia y control de acceso.

En el grupo Trocadero lo que están buscando es cocineros. Durante esta mañana han podido recoger, según una de sus empleadas, alrededor de 100 currículos. No saben cuántos empleados van a necesitar, ya que tienen varios establecimientos por toda la provincia, pero por lo que han podido observar entre los interesados hay grandes candidatos.

Cada una de estas empresas ha contado con un stand y un espacio para realizar entrevistas durante toda la mañana. De igual forma, los asistentes también han podido asistir a las distintas ponencias y mesas redondas, a cargo de expertos y profesionales del sector, enfocadas a potenciar las competencias laborales y mejorar la marca personal. Igualmente, se han ofrecido talleres, animación, scape-room y un nuevo espacio de evaluación de competencias, todo ello distribuido en un total de 5.400 metros cuadrados.