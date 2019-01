El Ayuntamiento de Málaga habilita 60 plazas más para personas sin hogar ante la ola de frío

El invierno cálido que ha reinado por el momento en la ciudad de Málaga se disipa ante la ola de frío que se espera para los próximos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas máximas descenderán desde los 21 grados de este miércoles hasta los 15 previstos para el viernes y las mínimas hasta los 6 del domingo. Esto ha provocado que el Ayuntamiento de la capital malagueña active desde este jueves el plan especial de atención a personas sin hogar. Junto al albergue municipal, en un centro de baja exigencia, se dispondrán 60 nuevas plazas para que las personas en situación de calle tengan un lugar en el que pasar las horas más frías.

Para disminuir las consecuencias de esta ola de frío el Área de Derechos Sociales a través de la Unidad de Calle facilitará mantas, ropa de abrigo, bebidas calientes y comida. También se ofrecerá a las personas la posibilidad de ser trasladadas al Centro Acogida Municipal (CAM) situado en la calle Donoso Cortés nº2 y a las instalaciones del centro colindante. "Este es el mismo protocolo que activamos todos los años cuando hay una bajada de temperatura, además de los recursos que ya existen habilitamos 60 plazas adicionales enfocadas a aquellos que no quieren normalmente utilizar los recursos públicos", explica Ruth Sarabia, directora de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

Además, se realizarán salidas nocturnas por parte de equipos de profesionales, integrados por trabajadores sociales, psicólogo, enfermeros y conductores. En estas salidas que se efectuarán desde las 22:00 hasta las 3:00 de la madrugada y en las que se hará un recorrido por distintos puntos de la ciudad, se analiza in situ la situación de salud de cada persona, realizando intervenciones sanitarias si es necesario y se les informa y acerca a los diferentes recursos sociales municipales.

"No se les puede obligar a que dejen la calle, pero se les intenta convencer para que se vayan a dormir bajo techo, a ducharse y cenar. Si no quieren irse, se ofrecen mantas, bebidas calientes y ropa de abrigo para que las horas más frías no sean tan duras", agrega Sarabia. Según los últimos informes del área de Derechos Sociales unas 60 personas duermen a diario en las calles de la capital malagueña. El plan permanecerá activo mientras perduren las bajas temperaturas.