El Pleno censura a De la Torre por su "inacción" en expedientes de Urbanismo

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves, con los votos en contra del equipo de gobierno del PP, censurar la actuación del alcalde, Francisco de la Torre, por su "inacción" respecto "a todo lo que ocurría, además de su opacidad y falta de colaboración" en relación con el caso de los expedientes de infracciones urbanísticas caducados o sin tramitar, así como exigirle que comparezca en la próxima sesión de la citada comisión.

De igual modo, de la moción urgente de IU Málaga para la Gente ha salido adelante, aunque ha contado con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, exigir la dimisión "inmediata" de los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras; así como el cese del actual gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), José Cardador, "asumiendo de esa forma las oportunas responsabilidades políticas por el caso de los expedientes de infracciones urbanísticas".

El debate, que se produce antes de que en la tarde de este jueves tenga lugar el pleno extraordinario donde también se abordará la situación del urbanismo, ha estado crispado desde el principio, ya que, previamente, ha comparecido uno de los vecinos de Villas del Arenal.

Durante las intervenciones, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha dejado claro que las "injerencias políticas" de las que han sido acusados "son intolerables", defendiendo, tras las críticas, que todas sus intervenciones en relación con los expedientes urbanísticos "están grabadas y en las actas y es siempre a favor del principio de legalidad e igualdad ante la ley".

Ha criticado que este caso de los expedientes por infracciones urbanísticas "es el mayor escándalo municipal en la etapa democrática de la ciudad", aludiendo a un precedente "parecido pero quizá no tan grave" en relación con el caso Paidemaco.

En este sentido, ha incidido en que "con esto quiero decir que la responsabilidad política va más allá de la reprochabilidad penal", añadiendo que sean o no delitos, que lo dirá la justicia, son acciones "intolerables en el ejercicio de la representación publica".

Ha defendido la justificación de la celebración de la comisión de investigación, de la que ha dicho "no caprichosa ni a la ligera", ya que "habíamos pedido información, hemos traído mociones... y no se nos hizo caso". "Nos vimos obligados a plantear la comisión de investigación".

Asimismo, ha añadido que de las declaraciones en esa comisión "hemos conocido que responsables políticos del equipo de gobierno conminaron a los funcionarios a mirar para otro lado, a dejar morir los expedientes, se desmanteló el servicio para dejar morir esos expedientes, se creo servicio de inspección paralelo...", justificando, así, que se hayan pedido las dimisiones.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha dicho que respeta la moción pero "no la comparto", añadiendo que el texto de la iniciativa "hace falsas acusaciones, lo da por hecho y está cargado de rencor y de odio", ironizando con que podría venir, además, con un acuerdo para proponer "el linchamiento de los vecinos, de Porras, del coordinador de Urbanismo y de mí".

Ha vuelto a defender que los expedientes de Villas del Arenal están "tramitados conforme a la ley", reiterando que "no es que lo diga la bancada del PP, lo dice el TSJA en la sentencia y lo dicen tres jueces que no se constata actividad contraria a la legalidad". También ha reiterado que el cese de una de las exjefas fue "por falta de confianza y no por Villas del Arenal".

"Denunciaron -los ahora exjefes- ante los jueces y no les dieron la razón; siento que los grupos políticos hayan acogido las mentiras de estas tres personas", ha lamentado.

Al respecto, Zorrilla ha pedido a Pomares que "no use a los vecinos de Villas del Arenal como parapeto", porque la comisión no es de un caso concreto, "no se centren en eso, que no es el debate", ha advertido.

De igual modo, le ha dicho a Pomares que "deje de confundir con las sentencias que cita, porque se lo he dicho en varias ocasiones, el objeto es completamente distinto a lo que se está viendo en la comisión de investigación".

"Show político"

En iguales términos se ha referido la edil responsable del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, que ha preguntado a la oposición "por qué mienten a los vecinos", añadiendo que "llevan mintiendo muchos años". Asimismo, ha aludido a que las acusaciones "son palabras de técnicos que han pedido dinero porque han perdido su cargo", dejando claro que ella no dijo "nada de lo que dicen que dije", calificando todo de "show político".

Es más, han dicho que piden una dimisión cuando el pleno no tiene potestad para hacer eso, acusando al portavoz de Málaga para la Gente de traer esto al debate "porque no ha salido en la foto de Villas del Arenal; Cassá salió cuando fue a Fiscalía; luego el PSOE y ahora usted tenía que salir en la foto", ha reiterado. "Ya está bien de 'shows' políticos y de fotos de cada uno", ha concluido.

Al respecto, Zorrilla, que ha recomendado a Porras "que se calme un poco", asegurando la edil 'popular' que está "muy calmada", le ha trasladado que "el pleno no puede dimitirlos pero si pedir la dimisión".

Palabras "más dignas del padrino"

El edil del PSOE Sergio Brenes, por su parte, ha aludido a las declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación: "Eso es lo que se está aquí juzgando, nosotros no somos jueces", ha dicho, asegurando que se están viendo expedientes de diez años, que son decenas de miles "y Villas del Arenal eran 115".

Por ello, se ha preguntado que "no sé quién tiene especial intención en focalizarlo en Villas del Arenal, porque incluso aquí, por parte de los comparecientes, dejaron muy claro que no solo eran casos de ahí, eran muchos más". "Vamos a tener un poco de calma y tranquilidad y no focalizar en estos señores que bastante mal lo pasaron", ha agregado.

"Aquí se han sentado en la comisión y han estado hablando de palabras más dignas del Padrino que de un organismo de la GMU para diseñar la ciudad", ha lamentado Brenes, reiterando que se habló de "represalias, amenazas, ceses...".

Por otro lado, el socialista ha incidido en que si el alcalde hubiese comparecido en la comisión, como pidieron los grupos de oposición, no se estaría debatiendo la moción. Además, ha afirmado que el PSOE "lo tiene muy claro, es ganarle a usted en elecciones no en un juzgado", aunque ha dicho que si las personas que lo conocían hablan de irregularidades "los grupos algo tienen que hacer".

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha dejado claro que "los vecinos no son responsables de nada, ni tienen nada que ver, estamos valorando actuaciones de funcionarios y políticos". Es más, ha dicho que los vecinos no pueden hablar de algo que, a lo mejor, no conocen: "Nosotros que estamos en Ayuntamiento no nos enteramos de todo", ha añadido, asegurando que es un procedimiento administrativo.

"Lo que esta pasando en la Gerencia es un caos buscado", ha advertido, acusando al PP de que "le interesa este barullo de nombrar y desnombrar a jefes de departamento y de servicio y eso ha sido lo que ha pasado".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha incidido en que cuando alguien preside una comisión de investigación, "la obligación es que si se vierten acusaciones tan graves se lleven a Fiscalía", que, de hecho, lo ha admitido a trámite. De igual modo, Cassá ha asegurado que "nadie ha enjuiciado a los vecinos".

Asimismo, el viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, ha dicho también que "nadie ha aludido ni criticado a los vecinos" ni tampoco, en concreto, a Villas del Arenal, "sino diez años de expedientes urbanísticos". "Nadie acusa de nada, nada lo damos por hecho, pero sí que se investigue y se tomen cartas en el asunto, por si puede ser verdad lo dicho por los exjefes", ha concluido.