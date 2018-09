El policía de Marbella pintor de reyes

Quién le iba a decir hace unos años a este agente que su afición por la pintura se colaría en los grandes palacios de la realeza. Marcos García ya es conocido en su entorno como el policía local pintor de reyes desde que hace apenas unos años un socio de Mohamed VI le pidiera un retrato del rey de Marruecos junto a su mujer y su hijo. "La gran sorpresa fue que al poco tiempo me dijo que le había gustado mucho y que me encargaba la misma imagen pero en un tamaño más grande", comenta. Pero este sería solo el comienzo de una dilatada carrera entre tan ilustres personajes.

Este malagueño afincado en Marbella se inició en el mundo del arte de la mano de su suegro, el artista colombiano Carlos Belmonte, de quien recibió las primeras nociones de pintura. Pero no tardó en aflorar su maestría y desde hace cinco años ya soñaba con su primera exposición. Algo sencillo e informal donde exhibir sus obras para que sus familiares y amigos pudieran verlas. Lo que no sabía entonces era que, una vez cumplido ese deseo, entre los cuadros de su exposición se encontraría un retrato del rey de Arabia Saudí y los reyes de España, su último encargo.

Él mismo decidió ponerse en contacto con Zarzuela tras el éxito cosechado con el retrato de Mohamed VI para pintar a Don Felipe VI y Doña Letizia. Pero no fue suficiente, y aquella oferta fue rechazada. Todo cambiaría después del reconocimiento que supuso para su carrera pintar al rey de Arabia Saudí, para el que ya ha realizado cuatro encargos. El agente aprovechó esta coyuntura para ponerse de nuevo en contacto con Zarzuela. Cuál fue su sorpresa que en esta ocasión sí recibió la autorización para ponerse manos a la obra. "Es el cuadro con el que más he disfrutado y a la vez el que más quebraderos de cabeza me ha dado", asegura su autor. En el cuadro los monarcas aparecen informales, sonrientes y en los que destaca una mirada de complicidad. La obra se encuentra expuesta en el Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella, pero espera que dentro de poco pase a manos de sus protagonistas. "Quiero que sea un regalo de parte del pueblo de Marbella hacia los monarcas, una forma de expresarles nuestro apoyo en estos momentos. Si no puede ser en un acto oficial, no descarto pedir yo mismo audiencia para entregárselo personalmente. Sé que es muy complicado, pero sería muy bonito podérselo entregar en persona", señala. "La verdad es que mi intención era hacer mi propia exposición con mi familia y amigos, un sueño que se va a cumplir hoy, y creo que se me ha escapado de las manos", relata.

Y es que pese a su corta trayectoria ha conseguido alcanzar una fama internacional que le ha llevado incluso a recibir una oferta por parte de un magnate de Emiratos Árabes para instalarse en Dubai a realizar sus composiciones, y hasta ha recibido una nueva propuesta por parte de una cuarta Casa Real. García también ha retratado a artistas como Joaquín Sabina, a futbolistas de primera división, y un largo etcétera. Y a pesar de que un accidente laboral le ha dejado una lesión por la que probablemente deba abandonar el cuerpo de policía, nada le impide soñar con nuevos proyectos de futuro: desde dar la vuelta al mundo en velero -la náutica es su otra pasión-, hasta exponer una serie de 15 a 20 retratos de Picasso para dar a conocer al artista que hay detrás de sus obras.

La exposición "Marcos García, pinturas" puede visitarse en el Centro Cultural Cortijo Miraflores hasta el 28 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.