El precio de la vivienda en Málaga seguirá subiendo el próximo año a pesar del alza del Euribor

El precio de la vivienda en Málaga, por el momento, no tiene ningún viso de caer, si no todo lo contrario, de seguir subiendo. Esto, a pesar de que el Euribor sigue al alza y aunque no rompa su tendencia, los expertos no auguran que los precios sigan descendiendo en un mercado que mantiene su vigor. Esto se debe a que la demanda sigue subiendo en torno al 1% en la provincia, mientras que el stock de viviendas sólo en la capital está cayendo a cifras cercanas al 20%, según los datos ofrecidos por Carlos Rueda, director de Idealista en la zona Sur, en la presentación del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que va a presentarse en Málaga los próximos jueves, viernes y sábado.

Estos datos han preocupado a los expertos, que han destacado que el aumento de precios de un 14% en la provincia y un 8% en la capital sigue asfixiando a dos grupos en particular, los jóvenes y las familias de clase media que exceden los criterios para adquirir una vivienda de protección oficial (VPO).

Y gran parte de la preocupación de este experto ahonda en que los datos que maneja señalan que la denegación de hipotecas en la provincia pueden pasar del 1,8% de principios de año hasta superar el 20% en caso de que el Euribor crezca hasta el 4% como se espera. Ahora mismo está en un 16%. Estos datos, según ha señalado Rueda, son de ámbito andaluz, pero fácilmente extrapolables a la provincia debido a que Málaga engloba el 50% de las operaciones de la comunidad autónoma.

Esto se une a que el esfuerzo que deben hacer las familias para hacer frente a la hipoteca se sitúa ya cerca del 30%, cuando la tasa máxima que admiten los bancos a la hora de conceder un préstamo de este tipo es del 35%. "Esto comienza a preocuparnos", afirma Rueda.

Esto lleva a que las familias se vean empujadas a optar por el alquiler. Que no presenta cifras más entusiasta en lo relativo a un descenso en los precios. "Se han registrado subidos del 21% en la capital y una reducción del stock de inmuebles del 25%", ha señalado el representante. El precio de los alquileres se come un tercio de los ingresos de las familias.

Esto, además es una situación anómala debido a que la oferta del alquiler suele ser circular y es "raro" que descienda, más a estos niveles. El experto lo achaca a las políticas que "complican" a los propietarios entrar en el mercado y ante la inseguridad "estamos viendo cómo muchos de los propietarios están moviendo sus viviendas de alquiler a venta". Es por eso que ha pedido al Gobierno "facilidades", asegurando que "todas las políticas que favorezcan que haya más viviendas en el mercado ayudará a que Málaga sea una ciudad en la que se pueda vivir".

¿Por qué seguirá aumentando el precio en esta situación?

En el cóctel que supone el mercado inmobiliario malagueño hay un ingrediente, según los expertos, que hace que el mercado, a pesar de la mayor dificultad para acceder a la hipoteca, no se desinfle: La tasa de compraventa por parte de extranjeros, que se sitúa en torno al 40%. Málaga se está convirtiendo en una ciudad muy interesante en la que invertir y el comprador foráneo suele tener más poder de adquisición y raramente la necesidad de pedir una hipoteca, lo que hace que el mercado no se resienta por la pérdida de capacidad adquisitiva nacional. "La ciudad está atrayendo a gente con más poder adquisitivo, peor hay que tener cuidado con lo que ocurra con la inflación", destaca Rueda.

En la misma línea se ha expresado Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP). Ha señalado que las viviendas visadas en la ciudad se han contado por 5.186 hasta el mes de septiembre, igualando los datos previos a la pandemia. Pese a ello, los precios siguen en un nivel que supera "los picos de la burbuja de 2007". Señalando que el mercado malagueño es "mucho más dinámico que el de Andalucía o España.

Más de 11.000 casas desde los 100.000 euros

La 18 edición de Simed contará con una oferta de más de 11.000 viviendas que partirán desde los 100.000 euros "hasta lo que se quiera gastar". Además, servirá como un foro en el que empresarios, inversores y otros agentes del tejido inmobiliario se den cita y reflexiones sobre el estado del ladrillo en la provincia, la comunidad y la nación. Han asegurado su presencia 170 empresas y un centenar de inversores.

En cuanto a la oferta de viviendas, el 30% será de fuera de la provincia, señalando la predominancia de la costa granadina, gaditana y mediterránea, pero se podrá encontrar oferta hasta en Madrid o Sevilla.

En el acto de presentación, el concejal de Urbanismo, Raúl López Maldonado, ha señalado que el salón se ha convertido en un "referente del sur de Europa", además de acoger las grandes innovaciones del mercado, "coliving, senior living...". Poniendo como ejemplo del dinamismo de la ciudad las 2.200 viviendas en proceso de desarrollo (muchas de ellas cuentan ya con licencia) que se pondrán en el mercado en régimen de alquiler.