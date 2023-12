I Premio Imprescindibles: El Centro Asistencial San Juan de Dios, centinela de la salud mental

Nadie puede negar que los últimos años han estado marcados por la agitación a través de sus múltiples formas, como una dolorosa pandemia o dos conflictos bélicos de gran calado, que, sin lugar a dudas, han acabado por devastar la vida de muchas personas (cuando no directamente acabado con ellas). Pero, aunque a ojos vista pudieran parecer malos tiempos, cabe recordar que en este mundo, por más que las desgracias aprietan, éstas acaban por no ahogar, en gran medida gracias a quienes, formando un batallón solidario y desinteresado, dedican sus esfuerzos a procurar que esto no sea así, sirviendo a los demás, dándoles su apoyo, haciendo su vida más llevadera. Es por esto que el Grupo Joly, con el patrocinio de la Fundación Bancaria Unicaja, ha decidido crear un nuevo galardón, el Premio Imprescindibles, que este martes celebró su primera edición en el Gran Hotel Miramar, con el fin de reconocer el afán altruista que llevan por bandera ciertas instituciones, y que en Málaga cuentan con un mayúsculo ejemplo en el Centro Asistencial San Juan de Dios.

Un buen hacer que ha cosechado innumerables aplausos en los primeros cien años de vida de este centro, que precisamente se cumplen este 2023, y a los que se sumó la voz del director de Actividades Sociales de la Fundación Bancaria Unicaja, Miguel Gil, quien recordó que la institución "ha ido consolidándose año tras año en un ámbito tan sensible y omnipresente como la salud mental, representando un ejemplo de rigor y compromiso, y brindando una atención que en sus diferentes etapas ha sabido ganarse la certificación de todos".

Un suma y sigue de procesos asistenciales esmerados que le han validado para "revolucionar el panorama asistencial, instituyéndose a la vanguardia de la psiquiatría moderna y anticipándose en su compromiso", toda vez que el cuidado de este centro se caracteriza por poner el foco en "la responsabilidad con los demás y la lucha contra la exclusión social, piezas indispensables del estado de bienestar actual". Y que en conjunto han servido para paliar "el estigma que hasta hace poco sufrían los afectados estas patologías".

Algo que, como afirmó Gil valiéndose de algunos datos, queda lejos de ser una "excepción". "Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas ha tenido que hacer frente a adversidades relacionas con la salud mental. Una cifra que reclama que todos le demos el espacio que demanda".