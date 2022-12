“El proceso de digitalización es obligatorio para todas las empresas”

La pandemia cambió la forma de vida de la población. Todo se transformó de la noche a la mañana y, al igual que las familias se tuvieron que adaptar en tiempo récord, las empresas también tuvieron que hacerlo. En cuestión de meses, muchas compañías se digitalizaron y cambiaron totalmente sus métodos de trabajo. Algunas empresas no entraron en el mundo digital en ese momento, pero es cada vez más necesario, y por ello se han lanzado ayudas, como las de Kit Digital, para impulsar la digitalización de las pymes y los autónomos. Nunca antes las empresas habían tenido un Programa del impacto de este.

Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que tiene como objetivo promover la digitalización de pequeña empresas, microempresas y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español mediante la adopción de una o varias soluciones de digitalización del Programa. De este modo, les ayudará a adaptarse al mundo digital y podrán progresar en la digitalización de áreas clave como sitio web y presencia en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico; la gestión de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, factura económica, comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en internet y marketplace. Las dos últimas solo aplican a partir de la segunda convocatoria.

Hasta ahora el programa Kit Digital tiene activas tres convocatorias diferentes. La primera dirigida a empresas de entre 10 y menos de 50 empleados que estará abierta hasta el 15 de marzo de 2023; la segunda, para empresas de entre 3 y menos de 10 trabajadores, que estará activa hasta el 2 de septiembre de 2023, y la tercera destinada a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados cuyo plazo estará abierto hasta el 20 de octubre de 2023. En total se han recibido alrededor de 240 mil solicitudes entre los tres segmentos según los datos aportados por Antonio Saravia González, director adjunto corporativo de Red.es.

A nivel nacional, alrededor de 540 millones de euros del Plan de Recuperación ya han llegado a las empresas españolas a través del Programa Kit Digital.

Los datos a nivel provincial señalan que en Málaga se han concedido alrededor de 16 millones de euros entre unas 1.700 empresas. Además, a nivel andaluz son 8.900 empresas las que han conseguido este bono, lo que quiere decir que se han repartido más de 79 millones de euros.

En un encuentro organizado por Málaga Hoy en el que participaron Antonio Saravia González, director adjunto corporativo de Red.es; Héctor Álvarez López, mánager NTT DATA; Pablo José Díaz Moreno, vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de Málaga y socio-director de la consultora tecnológica Arelance; Ricardo Nandwani Villalba, vocal del pleno de la Cámara de Comercio de Málaga, presidente de la Comisión Cameral de Empresa y Economía Digital y CEO de Aticco Sofware Empresarial, S.L. y moderado por Javier Cintora, subdirector del periódico, se debatió sobre la importancia de la digitalización de las pequeñas empresas a través del programa Kit Digital. Durante el encuentro se puso sobre la mesa la importancia y los beneficios de la digitalización, cuál es la labor del agente digitalizador y la relevancia que tiene el formar a los empresarios en las nuevas tecnologías.

Con respecto a la importancia de la digitalización de las empresas, los cuatro coincidieron en que es “obligatoria la transformación digital”. Ricardo Nandwani aseguró que desde su compañía consideran que “las empresas que no abordan la transformación digital están en clara desventaja competitiva con respecto a su competencia porque a través de la transformación digital implantamos sistemas de gestión y las empresas pueden ser más eficientes y productivas”.

Por su parte, Héctor Álvarez señaló que la importancia de esta digitalización también reside en que “el cliente está cambiando, demanda experiencias nuevas y una relación con las empresas diferente”. Así pues, también incidió en que al final esta digitalización consiste en “poner el foco en el tejido productivo que más empleo genera y el que más necesita este proceso”. Asimismo, señaló que para las pymes podría ser “complicado” el afrontarlo. Por lo que considera que “la labor de concienciación es clave”. Además, destacó que es importante que los empresarios conozcan la transformación digital, ya que “ayuda a vender más y a gastar menos”. En este asunto, Nandwani, por su parte, también puntualizó que “los pequeños empresarios no ven la transformación digital como una inversión sino como un gasto que les cuesta mucho”. Por ello, a su juicio, la ayuda de Kit Digital “va a suponer un antes y un después para siempre”.

De este modo, Pablo Díaz remarcó que en este proceso de digitalización se debe incidir en las empresas más tradicionales puesto que “pueden no tener tan presente la importancia de la digitalización, pero que a través de Kit Digital hay que hacerles ver que se tienen que digitalizar”. Además, a su juicio, “la digitalización no es algo opcional para ningún negocio” y Kit Digital “es una oportunidad que tienen las empresas para subirse al barco porque si no el futuro va a ser bastante negro”.

Antonio Saravia, director adjunto corporativo de Red.es, puntualizó que el proceso de digitalización es “una senda” y el llegar a los pequeños empresarios es complicado. Por lo que, para llegar a estos hay que “explicarles el valor real” y para ello “hace falta una campaña de sensibilización, de formación y de ejemplos reales”. Saravia incidió en que la pandemia es un claro ejemplo de la relevancia que tiene este proceso. “La pandemia nos demostró que la digitalización no era un capricho, no era para las personas que tenían más medios, sino que era para todos”, explicó.

Cuando llegó el Covid todas las empresas se tuvieron que adaptar, adoptando “todas las soluciones que podían porque el modelo de negocio cambió totalmente”, apuntó Saravia. Además, también señaló que “la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de todos los clientes y este cambio no tiene vuelta atrás”. “La pandemia supuso un acelerón para la digitalización”, destacó Antonio Saravia. En este punto, Pablo José Díaz añadió que “se dice que si no hubiera habido pandemia esto habría tardado dos o tres años y la pandemia tardó dos meses”. Además, a raíz de la pandemia “igual que los clientes consumen de manera diferente, también los trabajadores desarrollan sus funciones de manera totalmente distinta”, remarcó Héctor Álvarez.

El programa Kit Digital pretende que el empresario “no pierda el tiempo en los papeles”, sino que se resuelva rápido y que “la oferta tire de la demanda”, apunta Saravia. Actualmente, al solicitar las ayudas, si no hay ningún problema, su objetivo es que los empresarios reciban el bono en menos de 30 días. El director adjunto corporativo de Red.es insistió en que a día de hoy “no existe nada como esto” y que para conseguirlo “han hecho un esfuerzo muy grande en la simplificación del proceso administrativo y se han apoyado en la tecnología”. En este sentido, Díaz añadió al discurso de Saravia que no conocía ningún tipo de subvención tan rápida, pero considera que se debe convencer al pequeño empresario de pedir estas ayudas y comenzar el proceso de digitalización, siempre y cuando estén acompañados para que sepan cómo utilizarlo.

El agente digitalizador es “clave” según los cuatro ponentes, puesto que guiará a las empresas en este proceso y conocerá “cuáles son las necesidades de las pymes o el autónomo”, según Álvarez. Por lo que, una empresa que empiece su proceso de digitalización debe “conocer su posicionamiento dentro del mundo digital, reflexionar sobre su modelo de negocio y conocer las iniciativas concretas que son necesarias para su proceso”. Así pues, durante todo este proceso las empresas han de ir acompañadas de “una persona que les asesore y que le genere confianza”.

Tanto Díaz como Nandwani coinciden con Álvarez en esta cuestión. El primero incidió en que el papel del digitalizador es fundamental porque “el propietario puede que no sepa qué hacer o piensa en hacer algo, pero no es lo correcto”. Por lo que el digitalizador debe hacer de consultor y guiarlos en todo momento. Por otro lado, Nandwani señaló que esta figura también debe tener “una visión muy estratégica del impacto que la tecnología va a suponer para la empresa”. Además, espera que esta “ayude a que los empleados sean más felices en su trabajo porque hará que sean más ágiles y eficientes” y también remarcó que confía en que el agente digitalizador ayude a los trabajadores a dejar de ver a la tecnología como “un enemigo que va a eliminar su puesto de trabajo”.

En este sentido, el director adjunto corporativo de Red.es insistió en que el digitalizador “es parte activa del programa” y que actualmente hay cerca de 10.000 agentes digitalizadores dados de alta en toda España. Igualmente, destacó que “las asociaciones sectoriales juegan un rol muy grande” y la importancia que tiene el hecho de que se involucren para que “identifiquen las soluciones apropiadas para ese sector”. Esto es “clave”, ya que al final hay soluciones transversales que son válidas para todo tipo de negocios, pero Saravia incidió en que “en muchas ocasiones la solución transformadora es sectorial y en este punto las asociaciones son fundamentales para que sea efectivo el cambio”.

Los cuatro ponentes aseguraron que la solución para mejorar la seguridad de las empresas en el ámbito de la digitalización es la formación. De este modo, desde Red.es, según Saravia, han creado varios proyectos de formación para que diferentes colectivos se formen en el mundo digital. “Si un empresario no tiene determinado tipo de formación en cuanto a competencia digitales, difícilmente lo podrá trasladar a su pequeño grupo y podrá ser objeto de este tipo de ataques”, apuntó el director adjunto corporativo de Red.es para insistir en la importancia de la formación en este campo.

Este tipo de formación ayudará a los empresarios a conocer el mundo tecnológico, ya que “la tecnología evoluciona tan rápido que hace que las personas se abrumen”, señaló Saravia. En este punto, Álvarez destacó que es clave el hecho de “traducir el lenguaje tecnológico a un lenguaje que entienda el empresario y todo el mundo”.

El programa Kit Digital “está siendo un éxito”, según Saravia, quién también aseguró que cree que esto se debe a que la población ha entendido que este es un proyecto-país al que “se han sumado las administraciones y las asociaciones empresariales”. Así pues, esperan que “si este tipo de ideas funciona, sirvan de ejemplo”.