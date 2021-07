El profesor de Málaga que ‘coló’ a Tintín en sus clases de Francés

Cuando Javi Gómez supo el verano pasado, poco antes de enfrentarse a la nueva docencia marcada por la pandemia, que le correspondería impartir la asignatura de Francés a los alumnos de 3º de Secundaria, entendió que el curso escolar 2020-2021 no podía ser uno cualquiera. Merecía ser rememorado más allá de confinamientos, cierre de aulas y contagios. El profesor, que da clases en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, de la Fundación Espínola, desde hace casi dos décadas, se propuso impulsar un método de enseñanza en el que el celebérrimo reportero Tintín –uno de los grandes iconos de la historia del cómic– fuera el protagonista. Pretendía que, con él, los estudiantes, de entre 14 y 15 años, además de aprender el idioma, tomaran conciencia sobre las distintas realidades sociales. “Muchos ni siquiera conocían al personaje, pero el libro de este año se llama Los Reporteros y eso me daba pie a crear una historia en la que Tintín había llegado a Málaga y creado una academia de reporteros, de la que me nombró director”, explica a este periódico el docente.

Para ello, con los mismos contenidos pero de distinto formato, llegó a organizar un casting que sustituiría a la habitual prueba de nivel. Porque los alumnos debían estar dispuestos a sumergirse en la aventura que transformaría el enfoque tradicional de aprendizaje de los contenidos. Todos aceptaron el reto.

El profesor recuerda que, al conocer el novedoso método que implantaría este curso, entre los alumnos comenzaron a aflorar sentimientos de incertidumbre y cierta desconfianza. “Muchos decían que cómo las clases iban a ser así, pero cuando veían la ilusión que los juegos despertaban en ellos se engancharon a la historia y les resultó muy ameno y entretenido”, sostiene el docente.

Cada estudiante obtuvo su propio carné de reportero. Los exámenes, lejos del tradicional modelo de evaluación, ofrecían, a través de códigos QR, pistas relacionadas con el vocabulario en francés. “Adaptaba los contenidos curriculares a cada uno de los personajes de Tintín. Ellos casi no tenían que estudiar porque iban aprendiendo”, precisa el impulsor de la iniciativa.

El Profesor Silvestre Tornasol, ese inventor excéntrico y prácticamente sordo de Las Aventuras de Tintín, cobró forma en el primer tema de la asignatura. “Era un sabio científico al que habían seleccionado para ir a la luna. Como estaba sordo y era muy despistado, teníamos que ayudarle a hacer la maleta. Preparé un juego online para que aprendieran palabras de prohibiciones”, relata. Los contenidos se entremezclaban con un toque social, de forma que, para “visibilizar la realidad” del colectivo de sordos, asistieron a un taller en el que participó Miguel J. Maldonado, intérprete de lengua de signos en el Ayuntamiento de Málaga.

Los alumnos aprendieron el vocabulario referido a las habitaciones de las casas y las tareas domésticas con el Capitán Archibaldo Haddock, el mejor amigo de Tintín. En el examen de esa materia, el docente introdujo los planos originales de la mansión. También abordaron la prevención de adicciones y los problemas que genera el consumo de alcohol y de cachimbas, tan de moda entre los jóvenes.

Pero la sorpresa estrella estaría por llegar. Los estudiantes se enfrentarían en un examen de evaluación a un Scape Room, en el que, a través de los conocimientos que habían adquirido, debían averiguar cómo escapar. La trama giraba en torno al secuestro de Bianca Castafiore, el único personaje femenino del elenco, con el pretexto de que la gente joven no apreciaba el arte. “Para demostrar que no era así, los alumnos debían hacer un video hablando de alguna serie, película o juego de mesa, con lo que demostrarían los contenidos del tema y también tenían que crear juegos”, afirma Javi Gómez, que llegó a distorsionar las voces para simular el momento en el que el secuestrado pedía ayuda.

Para otro examen, el docente llegó a crear un videojuego –La mazmorra del dragón–. “Había que luchar con la espada de la sabiduría a través de vocabulario relacionado con la comida, que el dragón se la estaba comiendo. Es una excusa para que aprendan”, destaca.

El último tema de la asignatura, basado en la historia de unos hermanos policías que se dieron cuenta que no había rampa de acceso para unos discapacitados, invitaba a los adolescentes a “mirar a nuestro alrededor” para reflexionar sobre cómo podían comprometerse con ese colectivo. “En el colegio tenemos a un niño que va en silla de ruedas. Todos somos especiales y tener en cuenta esto es muy valioso desde pequeño”, asegura el profesor.

Como colofón al curso, los estudiantes recibieron un saludo de distintos personajes del mundo de las artes, como el actor Salva Reina. “Quería que se comprometieran con las realidades sociales y vieran que lo que hacen tiene repercusión”, expresa. Los resultados académicos, en palabras del profesor, han sido muy satisfactorios”, reconoce.

Trabajar con Tintín, el periodista más famoso de los tebeos, ha supuesto a los alumnos, en palabras de Silvia Fernández, una de ellos, “una forma fácil y divertida de trabajar el Francés”. “Hemos podido conocer a Tintín y nos han enseñado cómo tratar a gente con problemas”, destaca.