Brahim y Bryan Zaragoza, dos malagueños cara a cara en unas semifinales de Champions

Estas semifinales de la UEFA Champions League han deparado una eliminatoria con mucho acento malagueño, dado que ambos clubes tienen representación de un jugador nacido en la Costa del Sol y es que se trata de la que va a provocar que se vean las caras el Real Madrid y el Bayern de Múnich por un hueco en la final de la máxima competición continental y es que Málaga estará presente gracias a Brahim Díaz, jugador del cuadro entrenado por Carlo Ancelotti, y Bryan Zaragoza, extremos del conjunto bávaro.

La presencia de estos dos futbolistas ha provocado que sea momento de sacar a relucir también el trabajo del CD Tiro Pichón, club formativo de la provincia de Málaga por el que han pasado ambos jugadores durante su etapa de categorías inferiores antes de que otros equipos reclamasen sus servicios por el gran potencial tanto de uno como de otro.

Daniel López Belmonte, delegado de algunas categorías del club, habló para este medio sobre esta eliminatoria, la que es un orgullo para ellos: "Imagínate que en una semifinal haya dos jugadores de nuestro club, es un motivo de orgullo, porque sabemos que no es lo normal que haya dos futbolistas de una misma entidad formativa en semifinales". No se quiso mojar respecto a lo que sucederá, pero sí mostró su deseo: "Lo que espero que suceda de verdad es verlos a los dos a la vez en el terreno de juego, porque será una muestra de nuestro buen trabajo y de los buenos futbolistas que son ellos dos y será una imagen para nuestra historia".

Además, dejó claro cuál sorprendió más: "Bryan sorprendió más, porque explota más tarde, aun siendo habilidosos con unas características de jugar mucho de la calle. Ambos muy potentes en el uno contra uno y con desparpajo".

El recorrido del actual atacante de la selección de Marruecos demuestra que siempre ha estado claro que tenía un potencial y un nivel desmesurado para su edad, porque solo con 13 años abandonó la cantera del Málaga CF para poner rumbo al Manchester City, que fue el equipo donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. Tras esto, puso rumbo al AC Milan para allí poder asentarse en la élite europea y hacerse un nombre entre los grandes futbolistas del viejo continente y cuando parecía que lo estaba consiguiendo, pues llegó la confirmación de la mano de la llamada de la entidad con más títulos de la UEFA Champions League en su haber con suma diferencia con el resto y es que la directiva del Real Madrid decidió renunciar a Marco Asensio, que acababa contrato, para traer de vuelta a España a uno de los mayores talentos ofensivos nacionales de esta nueva generación.

En el caso del atacante del conjunto alemán, estuvo más tiempo en las filas del CD Tiro Pichón, puesto que no lo abandonó hasta los 17 años de edad para irse a otro club formativo de la provincia, como es el caso del Conejito. En este equipo, solo estuvo un año de la categoría juvenil, puesto que el Granada CF apareció en la ecuación para hacerse con sus servicios y, aunque lo cedió un año a El Ejido, apostó fuertemente por él hasta llegar al primer equipo y, entonces, sorprender a propios y extraños y provocar la llamada de uno de los grandes de Europa, el Bayern de Múnich, para dar un salto en su carrera.

Por último, Dani tuvo unas palabras sobre la delicada situación de Bryan en Alemania: "No lo entiendo, porque el fútbol es un idioma universal y el que bueno lo es en todos lados y no sé qué estará pasando, pero se está perdiendo un futbolista espectacular. Espero que le den más oportunidades y si no habrá que esperar a que en la próxima temporada haya otro entrenador".